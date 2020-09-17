Подъезд Евдокии Игнатьевны украсили, а на площади установили баннер
Жительницу Мухоршибирского района Бурятии Евдокию Игнатьевну Казыкину односельчане поздравили с 95-летием, сообщает группа «Мухоршибирь-инфо 24/7».
В адрес ветерана прозвучали поздравления от представителей администраций района и посёлка, отдела соцзащиты населения, депутатского корпуса.
Коллективы Саган-Нурского информационно-культурного досугового центра и администрации поселения украсили подъезд праздничными плакатами. На центральной площади Саган-Нура появился праздничный баннер.
Главным подарком стал уличный концерт, организованный специально для Евдокии Игнатьевны.
Как сообщал «Байкал-Daily», в этом году в связи с пандемией уличные концерты стали особенно популярными. 9 мая в Улан-Удэ по домам, где живут ветераны, ездили «фронтовые бригады». Концерты устраивали прямо под окнами ветеранов.
Также уличные концерты для тружеников тыла давали сотрудники Росгвардии.
Сводный ансамбль «Селенга» общевойскового объединения Восточного военного округа дал несколько уличных концертов в преддверие Дня Победы. Жители спальных районов с удовольствием смотрели за выступлением артистов с балконов.
Для 95-летней жительницы Бурятии устроили уличный концерт
Общество, Фото:
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