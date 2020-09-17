Парк помогли озеленить лесники и пожарные-десантники
Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов и Улан-Удэнского лесничества помогли сотрудникам парка имени Жанаева озеленить территорию. Совместными силами они высадили 100 деревцев – берёзок и сосен.
- Мы выкопали саженцы под линиями электропередач, на квартальных просеках, на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, - рассказал сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов Николай Наталенко.
По информации республиканского агентства лесного хозяйства
В Улан-Удэ в парке имени Жанаева высадили 100 берёз и сосен
Общество, Фото:
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