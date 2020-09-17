В Улан-Удэ в парке имени Жанаева высадили 100 берёз и сосен

Общество, Фото: агентство лесного хозяйства

Парк помогли озеленить лесники и пожарные-десантники



Сотрудники Забайкальской базы авиационной охраны лесов и Улан-Удэнского лесничества помогли сотрудникам парка имени Жанаева озеленить территорию. Совместными силами они высадили 100 деревцев – берёзок и сосен.



- Мы выкопали саженцы под линиями электропередач, на квартальных просеках, на противопожарных разрывах – там, где деревья должны вырубаться в соответствии с правилами пожарной безопасности в лесах, - рассказал сотрудник Забайкальской базы авиационной охраны лесов Николай Наталенко.







По информации республиканского агентства лесного хозяйства

