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В школах Усть-Илимска на карантин закрыли 12 классов

В школах Усть-Илимска на карантин закрыли 12 классов
Общество,  Фото:pixabay.com
Причина не только в коронавирусе, но и в ОРВИ

По данным на 15 сентября, в городе Усть-Илимск Иркутской области на карантин закрыты 12 классов в трёх школах.

- На карантин закрыты отдельные классы: в средней школе №13 им. М.К. Янгеля - восемь классов по заболеваемости ОРВИ, в средней школе №9 - два класса по заболеваемости ОРВИ и один класс по заболеваемости COVID-19, в средней школе №11 – один класс по заболеваемости COVID-19, - сообщает администрация Усть-Илимска.

Для того, чтобы закрыть класс на карантин, достаточно одного случая заболевания COVID-19 среди учащихся, поясняют в управлении образования администрации города. Родителей призывают в случае признаков ОРВИ у ребёнка сразу обращаться к медикам и исключить контакты с другими детьми.

- Если в семье есть заболевший коронавирусной инфекцией, ребёнка не нужно отпускать в школу, даже если у него нет никаких признаков заболевания. В таких случаях есть возможность перейти на дистанционное обучение, ведь для одного ребенка этот процесс организовать намного проще, чем для целого класса. То же самое касается и детей, чьи родители находились в контакте с людьми, у которых выявлена коронавирусная инфекция, - родителям следует сообщить в школу о произошедшем, и ребёнок не будет считаться отсутствующим без уважительной причины, для него также будет организовано дистанционное обучение, - поясняют специалисты.


коронавирус школы ОРВИ карантин
 
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