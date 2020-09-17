ЛДПРовец из Бурятии стал чемпионом России по лапте

Депутат Народного Хурала, бывший лидер ЛДПР в Бурятии Сергей Дорош стал чемпионом России по лапте.
- 12 сентября я в составе сборной команды Московской области стал чемпионом России по лапте. Спасибо всей команде за эту победу, за ваш дух и невероятную самоотдачу на поле! Спасибо моим родным за поддержку! – написал он на своей странице в Facebook.
Также Дорош опубликовал фотографии с чемпионата, где он запечатлён с флагом Бурятии.
Пользователи активно поздравляют его с победой: «Сергей, поздравляю! Отличная игра, а в Улан-Удэ где можно поиграть, я в своё время на турбазе Энхалук делал площадку, а за размерами ездили в парк на Восточный», «Круто, поздравляю», «А вот за флаг - отдельное спасибо» и т.д.
Также в комментариях выяснилось, что Сергей Дорош стал семикратным чемпионом России.
Как сообщал «Байкал-Daily», Сергей Дорош перестал быть лидером ЛДПР в Бурятии в середине июля. Он возглавлял Бурятское отделение партии четыре года. Новым координатором назначен Дмитрий Шишмарёв.