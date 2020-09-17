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В Улан-Удэ работы у «Чёрного тюльпана» завершат к 1 октября

В Улан-Удэ работы у «Чёрного тюльпана» завершат к 1 октября
Общество,  Фото:управление по информационной политике Улан-Удэ
Игорь Шутенков обсудил вопросы благоустройства сквера «Ровесникам, ушедшим в бой»

Благоустройство сквера «Ровесникам, ушедшим в бой» идёт с нарушением сроков. Вопросы, возникающие в ходе строительства, мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков, представители «Боевого братства», подрядчики обсудили на месте.

- У нас по контракту 1 сентября должно было быть официальное открытие этого сквера. А работы предстоит доделывать ещё много. Подрядчик ссылается на коронавирус, отсутствие рабочих рук, которые могли бы сюда заехать – иностранная рабочая сила, и на то, что камень гранит долго проходил через границу. Сейчас гранит на месте, материалами укомплектованы. Теперь нам нужно медленно, но качественно доделывать работу, – подчеркнул Игорь Шутенков.

Позицию мэра поддерживают представители «Боевого братства», которые с самого начала контролируют ход работ.

- Мы присутствуем на планёрках, которые проводятся в администрации Октябрьского района. Наша позиция – главное качественно, а по срокам, я думаю, реконструкция пройдёт успешно. Все мы будем часто посещать этот сквер, – считает Дмитрий Беспалов, член совета «Боевого братства» и Общественной палаты Бурятии.

Подрядчики заверили, что к 1 октября все работы будут выполнены. Сейчас заменена тротуарная плитка, установлено новое торшерное освещение, камеры видеонаблюдения, проведён летний водопровод. К установке фотографий ветеранов боевых действий приступят на следующей неделе.

- Задержка объекта была из-за технологических условий. Мы выдерживали срок по бетону, некоторые работы не были включены в проектную документацию. Поставка гранита у нас была длительная. Гранит ехал из Китая. Везде COVID. Было очень сложно доставить в город, – сообщила Галина Шарахаева, директор ООО «Стройсервис».

Подводя итоги поездки, мэр Игорь Шутенков отметил, что в сквере мало озеленения и осенние посадки по муниципальной программе «Зелёный город» должны стартовать с этого сквера.

- Сейчас сквер приобретает иные черты. Подсветка в самом памятнике будет достойная. Хотим, чтобы сквер ожил: люди здесь отдыхали, с детьми приходили, проходили патриотические акции. Когда сквер будет сдан, то его на баланс возьмет «Дирекция по паркам», – сообщил мэр.

Напомним, реконструкция сквера идёт по муниципальной программе «Формирование комфортной городской среды г. Улан-Удэ на 2018-2022 гг.» в рамках нацпроекта «Жильё и городская среда», который разработан по поручению президента России Владимира Путина. В 2020 году на её реализацию было выделено более 140 млн рублей. Помимо сквера «Ровесникам, ушедшим в бой», средства направили на ремонт 56 улан-удэнских дворов. Об этом сообщает управление по информационной политике Улан-Удэ.

администрацияУУ благоустройство сквер Улан-Удэ
 
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