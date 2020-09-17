В национальном парке записали «Голос Байкала»

Необычный альбом можно послушать в Сети



В Прибайкальском национальном парке записали необычный музыкальный альбом «Голоса Байкала». Он посвящён юбилею экологического волонтёрского проекта «360» компании En+ Group, записывался на особо охраняемой природной территории. Кроме звуков природы, в треках минимально представлено звучание этнических инструментов, сообщили в пресс-службе «Заповедного Прибайкалья».



- Чтобы «поймать» нужные звуки природы, нам пришлось проснуться в три часа утра и проехать больше 50 километров на машине, затем пересесть на катер, посетить несколько точек на самом берегу озера и в его акватории, а также пробраться в глубину леса. До этой поездки и моей работы с творческой группой я даже не представляла, насколько это сложно: быть звукооператором и звукорежиссёром! Ребята привезли с собой очень чувствительное оборудование и каждому из нас, чтобы обеспечить нужное качество записи, приходилось буквально замирать, даже если ты в это время находился в десятках метров от микрофона. А главное, — я заново открыла для себя прежде, казалось бы, привычные звуки! Шёпот травы, голоса утреннего леса, фырканье оленей и лошадей… - поделилась впечатлениями сотрудник отдела экологического просвещения ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Наталья Большакова.



Альбом доступен для прослушивания на всех цифровых музыкальных площадках.



- Погрузиться в атмосферу Байкала, просто закрыв глаза. Вот тот результат, к которому мы стремились в своей работе. И я надеюсь, что нам это удалось: слушатели смогут почувствовать этот удивительный мир нежного байкальского утра, разгар солнечного дня, умиротворение вечера. У каждого времени суток – свой звук, свои сочетания… наша команда решала задачи разной степени трудности, чтобы получить «чистое» звучание, - рассказала Анастасия Емельянова, ассистент звукорежиссёра.



Команде пришлось столкнуться с разными «капризами» Байкала. Например, шорох волн и перекатывание камней в полосе прибоя перебивал сильный ветер. Чтобы оградить от него оборудование, пришлось создавать щит из подручных материалов.



- А ещё мы были вынуждены охотиться за вокальными партиями чаек: на мысе Кадильный, куда приехали изначально, птицы нас сторонились. Даже еда в качестве приманки не сработала. Пришлось приглашать их к микрофону и на открытой воде, и на мысе Чаячий… - добавила Анастасия.



- Ещё сложнее оказалось записать шум муравейника. Вообще в нашей программе было много пунктов: и стрёкот кузнечиков, и шаги человека по песку, и гул пчёл… всего не перечислить. После такой работы хочется совершенствоваться, стремиться к идеалу, чтобы передать с помощью звука максимум тех ощущений, что дарит человеку Байкал, - заключила ассистент звукорежиссёра.





