Главы сёл Бурятии получили представления прокуратуры

Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон



Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии органы местного самоуправления нарушили закон о противодействии коррупции.



Установлено, что в администрациях семи сельских поселений района отсутствовали нормативные правовые акты, регламентирующие порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта интересов.



Семи главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.



Администрации сельских поселений приняли соответствующие нормативные правовые акты, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

