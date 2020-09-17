Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон
Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии органы местного самоуправления нарушили закон о противодействии коррупции.
Установлено, что в администрациях семи сельских поселений района отсутствовали нормативные правовые акты, регламентирующие порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта интересов.
Семи главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.
Администрации сельских поселений приняли соответствующие нормативные правовые акты, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
Главы сёл Бурятии получили представления прокуратуры
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