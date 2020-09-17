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Главы сёл Бурятии получили представления прокуратуры

Главы сёл Бурятии получили представления прокуратуры
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Сельские администрации нарушили антикоррупционный закон

Как выяснила прокурорская проверка, в Кижингинском районе Бурятии органы местного самоуправления нарушили закон о противодействии коррупции.

Установлено, что в администрациях семи сельских поселений района отсутствовали нормативные правовые акты, регламентирующие порядок уведомления работодателя о возникновении конфликта интересов.

Семи главам сельских поселений внесены представления, которые удовлетворены, пять должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Администрации сельских поселений приняли соответствующие нормативные правовые акты, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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