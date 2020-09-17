В Улан-Удэ появилась светящаяся «зебра»

Во время эксперимента будет изучаться функционирование оборудования в условиях недостаточной видимости и неблагоприятных погодных условиях. Проекция разметки возможна благодаря устройству, расположенному над проезжей частью. Световое решение для организации безопасности пешеходов удобно тем, что такой пешеходный переход будет видимым в любых погодных условиях, независимо от времени года.





В Улан-Удэ проводится эксперимент по подсветке разметки на пешеходных переходах с помощью визуального оповещения. Специальное оборудование представляет собой прибор для проекционной подсветки разметки 1.14.1 Зебра».Оборудование установлено на перекрёстке улиц Куйбышева и Коммунистическая, однако в дальнейшем возможно использование на любом пешеходном переходе, сообщили в УГИБДД по Бурятии.