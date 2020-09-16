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В Улан-Удэ жителям вернули конечную остановку

В Улан-Удэ жителям вернули конечную остановку
Общество,  Фото:администрация Улан-Удэ
Конечную остановку перевозчик самовольно перенёс за целый километр

Этой зимой в Улан-Удэ местные жители столкнулись с неприятностью – конечную остановку маршрута №59 перенесли на целый километр. Идти туда приходилось по непростым тропинкам. Местные жители недоумевали, в чём причина переноса и выражали возмущение.

Сегодня стало известно, что конечную остановку всё же решено вернуть на прежнее место.

- Вопрос по обращению жителей о переносе конечной остановки автобуса маршрута №59 на границе Улан-Удэ и Заиграевского района решён. Сегодня она возвращена на место. Ранее её планировали перенести на километр, - сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

В мэрии подчеркнули, что комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству не согласовывал сокращение пути следования маршрута № 59.

- В адрес перевозчика, обслуживающего данный маршрут, направлено уведомление о нарушении условий контракта, в частности о несоблюдении утвержденной схемы, допущенное 15 сентября. То, что накануне, 14 сентября, перевозчик письменно сообщил о переносе конечной остановки на ДНТ «Профсоюзное» не является основанием для изменения схемы движения автобусов, - пояснили в администрации Улан-Удэ.

Нарушение перевозчик устранил, место стоянки автобусов маршрута № 59 организовано на прежнем месте, на 0 км в районе местного магазина и кафе.

В ближайшее время будет организован выезд на данный участок дорожной сети на предмет обустройства отстойно-разворотной площадки автобусов дорожными знаками, навесом и прочими элементами.



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