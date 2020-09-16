Её построит «Производственно-строительная компания Дядя Гриша, сыновья и Манук»
На прилегающей территории врачебной амбулатории городской больницы №5 по ул. Тулаева, 150а появится новая парковка. Работы стоимостью в один миллион рублей начнутся в ближайшее время. Их будет вести ООО «Производственно-строительная компания Дядя Гриша, сыновья и Манук», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.
Подрядная организация разберёт покрытие и основание, после чего установит бортовые камни и заасфальтирует парковку.
За строительство парковки проголосовали сами жители по программе «Народный бюджет».
У амбулатории поликлиники №5 в Улан-Удэ появится парковка
Общество, Фото:
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