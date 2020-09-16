У амбулатории поликлиники №5 в Улан-Удэ появится парковка

Её построит «Производственно-строительная компания Дядя Гриша, сыновья и Манук»



На прилегающей территории врачебной амбулатории городской больницы №5 по ул. Тулаева, 150а появится новая парковка. Работы стоимостью в один миллион рублей начнутся в ближайшее время. Их будет вести ООО «Производственно-строительная компания Дядя Гриша, сыновья и Манук», сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



Подрядная организация разберёт покрытие и основание, после чего установит бортовые камни и заасфальтирует парковку.



За строительство парковки проголосовали сами жители по программе «Народный бюджет».

