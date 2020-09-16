Нейрохирург из Улан-Удэ участвовал в очень редкой операции

Подобных случаев во всём мире было всего четыре
Нейрохирург из Улан-Удэ Андрей Николаев, который трудится в республиканской клинической больнице имени Семашко, поучаствовал в проведении редкой операции. Недавно врач опубликовал статью об этой операции в известном научном журнале, рассказали в республиканской больнице имени Семашко.
В 2017 году Андрей Николаев проходил стажировку в федеральном центре нейрохирургии минздрава России в Новосибирске. Это один из ведущих центров нейрохирургии в России. Путь Андрея Семёновича к поступлению был непростым. Он прошёл несколько этапов отбора и был зачислен в центр, обойдя претендентов со всей страны.
В том же 2017 году и состоялась операция, пациентом был девятимесячный ребёнок с диагнозом «каротидно-кавернозное соустье».
- Спонтанное каротидно-кавернозное соустье представляет собой свищ между сонной артерией и большим венозным коллектором в области основания черепа, возникшее без видимой причины. Уникальность данного случая в том, что в детском и младенческом возрасте оно встречается крайне редко. Маленькому пациенту было девять месяцев, а в подавляющем большинстве случаев эта патология является следствием черепно-мозговой травмы у взрослых мужчин. На сегодняшний день в мировой литературе описано всего четыре случая подобной патологии у детей, - поясняют в республиканской клинической больнице.
После клинического разбора заболевания мальчика было принято решение об операции при помощи современных методов, а именно с использованием микроспиралей.
Спустя шесть месяцев после операции, на контрольном осмотре установлено, что патология устранена и рецидивов заболевания нет. Малыш растёт, развивается, его здоровью теперь ничего не угрожает.
Этот клинический случай является очень редким, и участие в такой операции само по себе удача, а вылеченный маленький пациент – огромная радость для родителей и врачей.
Весной 2020 года вышла публикация в соавторстве с Алексеем Николаевым об этом редком клиническом случае в авторитетном журнале «Вопросы нейрохирургии».
Нейрохирург из Улан-Удэ участвовал в очень редкой операции
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Сдача спектакля пока запланирована без зрителей
В Бурятии заявляют, что это не вторая волна коронавируса
Изучали современную хореографию
Мужчина задолжал 247 тысяч
Подростки развеяли миф о криминальной романтике
По условиям учения, пожар возник на кухне
Евгений Воротников два года подряд становится в Бурятии лучшим начальником караула
Пожарные были в полной экипировке и с пожарными рукавами
Подобные сборы хотят провести и в Бурятии
Выплаты получат только семьи с определённым доходом
Помощь оказал настоятель дацана
Мероприятие состоится в середине ноября
К подрядчику обещали применить штрафные санкции
Площадку обеззараживания устроят на территории самого фенольного озера
Раньше здесь была нелегальная мусорная свалка и заброшенный пруд