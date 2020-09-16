Нейрохирург из Улан-Удэ участвовал в очень редкой операции

Подобных случаев во всём мире было всего четыре



Нейрохирург из Улан-Удэ Андрей Николаев, который трудится в республиканской клинической больнице имени Семашко, поучаствовал в проведении редкой операции. Недавно врач опубликовал статью об этой операции в известном научном журнале, рассказали в республиканской больнице имени Семашко.



В 2017 году Андрей Николаев проходил стажировку в федеральном центре нейрохирургии минздрава России в Новосибирске. Это один из ведущих центров нейрохирургии в России. Путь Андрея Семёновича к поступлению был непростым. Он прошёл несколько этапов отбора и был зачислен в центр, обойдя претендентов со всей страны.



В том же 2017 году и состоялась операция, пациентом был девятимесячный ребёнок с диагнозом «каротидно-кавернозное соустье».



- Спонтанное каротидно-кавернозное соустье представляет собой свищ между сонной артерией и большим венозным коллектором в области основания черепа, возникшее без видимой причины. Уникальность данного случая в том, что в детском и младенческом возрасте оно встречается крайне редко. Маленькому пациенту было девять месяцев, а в подавляющем большинстве случаев эта патология является следствием черепно-мозговой травмы у взрослых мужчин. На сегодняшний день в мировой литературе описано всего четыре случая подобной патологии у детей, - поясняют в республиканской клинической больнице.



После клинического разбора заболевания мальчика было принято решение об операции при помощи современных методов, а именно с использованием микроспиралей.



Спустя шесть месяцев после операции, на контрольном осмотре установлено, что патология устранена и рецидивов заболевания нет. Малыш растёт, развивается, его здоровью теперь ничего не угрожает.



Этот клинический случай является очень редким, и участие в такой операции само по себе удача, а вылеченный маленький пациент – огромная радость для родителей и врачей.



Весной 2020 года вышла публикация в соавторстве с Алексеем Николаевым об этом редком клиническом случае в авторитетном журнале «Вопросы нейрохирургии».

