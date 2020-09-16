Изучали современную хореографию
В исправительной колонии №7 для женщин в Улан-Удэ прошёл мастер-класс по основам современной хореографии.
- На практике осуждённые изучили постановку корпуса, ног, головы, рук, овладели основными навыками координации движений и освоили отдельные элементы и танцевальные комбинации, - сообщили в УФСИН по Бурятии.
В улан-удэнской колонии устроили танцевальный мастер-класс
Общество, Фото:
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