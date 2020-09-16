Житель Иркутской области оплатил крупный долг ради работы моряком

Мужчина задолжал 247 тысяч



Житель села Оса Осинского района Иркутской области оплатил задолженность по административным штрафам и кредитам, чтобы получить паспорт моряка.



- В отделении судебных приставов на исполнении находилось пять исполнительных производств о взыскании с гражданина трёх кредитов на общую сумму 247 тыс. рублей и двух штрафов ГИБДД в размере 500 рублей каждый. Каких-либо действий со стороны неплательщика по оплате задолженности принято не было. Мужчина был ограничен в праве выезда за пределы России, - сообщили в пресс-службе УФССП по Иркутской области.



Должник подал документы для оформления паспорта моряка, в выдаче которого ему было отказано из-за имеющегося ограничения на передвижения за пределы страны. Поскольку целью получения паспорта было трудоустройство, мужчина нашёл деньги и оплатил задолженность полностью.





