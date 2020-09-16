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Лучники Забайкалья выиграли 4 медали на первенстве России

Лучники Забайкалья выиграли 4 медали на первенстве России
Общество,  Фото:федерация стрельбы из лука Забайкальского края
Также у них «золото» чемпионата среди лиц с ПОДА

В городе Орле завершилось первенство России по стрельбе из лука среди юниоров и юниорок. В соревнованиях приняли участие более 200 сильнейших спортсменов из 36 регионов России.

- В классическом луке, среди юниорок, золото завоевала Туяна Будажапова, спортсменка из Могойтуя. Буянто Осоров завоевал серебряную медаль первенства, уступив спортсмену из Ростовской области Михаилу Валикову, бронзовую медаль выиграл спортсмен Псковской области Владимир Лактюшин. Сандан Лыгдынов выиграл бронзовую медаль, уступив спортсменам из Республики Бурятия – Тимуру Хонихоеву, который стал победителем и Бато Доржиеву, завоевавшему серебряную медаль, – отметили в федерации стрельбы из лука Забайкальского края.

В результате соревнований Алдар Балдандоржиев в личном первенстве в дисциплине блочный лук завоевал бронзовую медаль, победителем первенства стал спортсмен из Бурятии Сергей Шенхоров, серебряную медаль получил москвич Иван Жулин.

Также в рамках первенства прошёл чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. В соревнованиях приняли участие спортсмены из 23 регионов страны.

- Золотую медаль чемпионата среди мужчин в личном зачёте завоевал представитель Забайкальского края Бато Цыдендоржиев, В дисциплине «микс» золотые медали выиграла команда региона в составе Бато Цыдендоржиева и Татьяны Жалсабон, – рассказали представители федерации стрельбы из лука Забайкальского края.

По итогам чемпионата будет сформирована спортивная сборная команда России. Об этом сообщает пресс-служба министерства физической культуры и спорта Забайкальского края.
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