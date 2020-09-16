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Осуждённые подростки из Ангарска и Бурятии встретились онлайн

Осуждённые подростки из Ангарска и Бурятии встретились онлайн
Общество,  Фото:ГУФСИН по Иркутской области
Подростки развеяли миф о криминальной романтике

Ангарская воспитательная колония вышла на прямую связь с подростками из Бурятии. Пять воспитанников колонии побеседовали с ровесниками, состоящими на профилактическом учёте в полиции, посоветовали им задуматься о будущем и не совершать ошибок.

Во встрече со стороны колонии участвовали пять воспитанников: трое уроженцев Бурятии, жители Иркутской области и Забайкальского края. В Хоринском районе участниками видеомоста стали подростки, состоящие на учёте в подразделении полиции по делам несовершеннолетних и на внутришкольном контроле, а также представители суда, полиции, комиссии по делам несовершеннолетних и их прав, социальные педагоги образовательных учреждений.

- Воспитанники колонии рассказали о настоящей жизни в учреждении, которая отличается от вымыслов в духе криминальной романтики: о строгой дисциплине и распорядке дня, необходимости посещать занятия в школе и профессиональном училище, трудиться на производственном участке, - сообщили в пресс-службе ГУФСИН по Иркутской области.

Заместитель директора средней общеобразовательной школы ГУФСИН Любовь Иванова и начальник отдела воспитательной работы Ангарской воспитательной колонии Олеся Ледянкина дополнили рассказ воспитанников и ответили на вопросы.

Онлайн-встреча прошла в рамках проекта «Не повторяй мой путь», реализуемого средней общеобразовательной школой ГУФСИН России по Иркутской области и Фондом развития социальной сферы «Содействие». Воспитанники Ангарской воспитательной колонии участвуют в очных и онлайн-встречах с подростками, находящимися в группе социального риска, чтобы противопоставить собственный жизненный опыт криминальной романтике.

Встречи проводятся с апреля 2018 года, в них участвовали Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, ювенальный суд и спецшкола в Ангарске, школы в Черемхово, Саянске и Тулюшке Куйтунского района, муниципальные образования г. Железногорска Красноярского края, Тарбагатайского, Кабанского и Прибайкальского районов Бурятии.

По отзывам педагогов и субъектов профилактики, встречи по принципу «равный - равному» отличаются неформальным характером, высокой эмоциональностью и производят большой эффект на подростков из группы риска из-за возможности получать из первых рук жизненный опыт ровесников.
подростки осужденные
 
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