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«Кросс Нации» в Иркутской области обойдётся без массовых забегов

«Кросс Нации» в Иркутской области обойдётся без массовых забегов
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
Муниципальные образования самостоятельно определят возможность проведения дня бега

В Иркутской области 19 сентября пройдёт всероссийский день бега «Кросс Нации – 2020». В этот раз в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции традиционные соревнования состоятся в новом формате – без массовых забегов.

- В этом году всероссийский день бега «Кросс Нации» будет проводиться при соблюдении профилактических мер, утверждённых Роспотребнадзором, в учреждениях физической культуры и спорта, в рамках тренировочного или учебного процесса, в отдельных образовательных и спортивных учреждениях, спортивных клубах. Каждое муниципальное образование самостоятельно определяет возможность для проведения забегов, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки в территории, – отметил заместитель министра спорта региона Павел Богатырёв.

На утро 16 сентября поступили предварительные заявки на участие более 1700 человек. Их подали четыре муниципальных образования (Усть-Илимск, Черемхово, Нижнеилимский и Нижнеудинский районы), а также пять учреждений из Иркутска, Ангарска, Саянска и Тулуна.

По итогам проведения «Кросса Нации» будет подготовлен сводный протокол, после чего определятся победители и призёры. Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастной группе, награждаются медалями и дипломами министерства спорта России. Победителям в каждой возрастной группе будут вручены кубки минспорта России.

Всероссийский день бега «Кросс Нации» проводится по нескольким дистанциям. Для юношей и девушек 19 лет и младше, мужчин и женщин 20 лет и старше предусмотрена дистанция 4 км. На дистанцию 6 км могут зарегистрироваться девушки 19 лет и младше. Юноши 19 лет и младше, женщины 20 лет и старше могут выбрать дистанцию 8 км. Самая большая дистанция – 12 км, она предусмотрена для мужчин 20 лет и старше. Забег на 1 км рассчитан на детей 7-9 лет. В рамках «Кросса Нации» муниципальные центры тестирования могут организовать приём нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО по испытаниям – бег на 1, 2, 3 км и кросс по пересечённой местности.

Предварительные заявки принимаются с 15 по 18 сентября на электронную почту: sport202828@yandex.ru. Комиссия по допуску участников будет работать в ресурсно-методическом центре развития физической культуры и спорта Иркутской области» с 16 по 18 сентября с 10:00 до 16:00. Здесь же муниципалитетам и организациям будут выдаваться нагрудные номера. Об этом сообщает пресс-служба министерства спорта региона.

Напомним, в Бурятии проведение «Кросса Нации» было отменено.

Возрастное ограничение 0+
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