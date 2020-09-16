Пожарные Улан-Удэ соревновались в беге на 15-й этаж

Площадкой был выбран жилой высотный дом. Соревнования были максимально приближены к боевым. Пожарные поднимались по маршевой лестнице и спускались в полной экипировке - с пожарными рукавами, в средствах защиты органов дыхания и зрения.







Данный конкурс проводится ежегодно.







Звенья газодымозащитной службы Улан-Удэнского пожарно-спасательного гарнизона состязались в соревнованиях по скоростному подъёму на 15-й этаж. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Бурятии.Из восьми команд лучший результат – 3 минуты 42 секунды - показала команда пожарно-спасательной части № 8 (командир звена - старший лейтенант внутренней службы Герман Гантимуров, пожарные Павел Кулешов и Вячеслав Иванов).- Мы постоянно тренировались, бегали. Это, прежде всего, слаженная командная работа. Мы не только физически тренировались, но и стратегию разрабатывали, кто первый побежит, какое снаряжение понесет, - поделился Павел Кулешов.Серебро завоевали газодымозащитники пожарно-спасательной части №2.- На этих соревнованиях время фиксировалось по последнему, т.е. звеном ГДЗС мы должны были зайти и таким же составом выйти, - рассказал помощник начальника караула Геннадий Богуш. - Второй год подряд занимаем призовое место, будем еще усерднее готовиться. Надеемся на победу в следующий раз.Третье место заняла команда пожарно-спасательной части №3.