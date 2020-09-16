Подобные сборы хотят провести и в Бурятии
Вчера водолазы Бурятской республиканской поисково-спасательной службы приехали с водолазных сборов. Два спасателя-водолаза провели шесть дней в городе Владивосток. Там они отрабатывали методы поиска и способы поднятия аварийного водолаза, работали с подводной связью и ориентированием под водой, сообщили в республиканском агентстве ГО и ЧС.
- Хотелось бы чаще бывать на подобных мероприятиях. Это общение, обмен знаниями, повышение своих профессиональных навыков. Такие сборы, совместно с другими службами, они необходимы. Узнаешь другой взгляд, смотришь как работают и что умеют другие, - говорит водолаз Александр Немецкий.
- На следующий год мы планируем сделать подобные сборы у нас. Читинцы хотят на Байкал. И мы бы хотели организовать обмен опытом на своей территории, - добавил водолаз Сергей Топал.
«Байкал-Daily» представлял фоторепортаж с учений водолазов в Бурятии на Байкале.
Бурятские водолазы провели сборы во Владивостоке
Общество, Фото:
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