Выплаты получат только семьи с определённым доходом
В Иркутской области в первом чтении принят законопроект о единовременной выплате семьям при рождении пёрвого ребенка. Предлагается с 1 января 2021 года единовременно выплачивать семьям, в которых появился первый ребенок, 24 260 рублей (двукратная величина прожиточного минимума для детей). Работа над проектом закона будет продолжена во втором чтении, сообщили в пресс-службе Заксобрания Иркутской области.
Право на получение выплаты будут иметь семьи, среднедушевой доход которых ниже двукратной величины прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения
Помощь будет носить заявительный характер. На исполнение этого социального обязательства из областного бюджета потребуется около 160 млн рублей в год.
Иркутской области будет платить 24 тысячи при рождении первого ребёнка
Общество, Фото:
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