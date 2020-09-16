В Бурятии состоится выставка-конкурс, посвящённая Хамбо-ламе Этигэлову

Мастера республики сделают творческие подношения духовному учителю



В Бурятии 21 сентября состоится фестиваль духовной и материальной культуры, посвящённый одному из духовных лидеров бурятского народа XII Пандито Хамбо-ламе Даши-Доржо Этигэлову.



В рамках фестиваля запланирована выставка-конкурс произведений народных художественных промыслов. Мастера со всей республики сделают творческие подношения духовному учителю, получат его благословление. Тематика выставочных работ: буддийская культура; прославление силы учения буддизма, XII Пандито Хамбо-ламы Даши-Доржо Этигэлова, дацанов Бурятии, известных священнослужителей, священных мест.



Выставка лучших произведений пройдёт на территории Иволгинского дацана 21 сентября. Экспозицию составят изделия мастеров разных жанров декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов: резьбы и росписи по дереву; художественной обработке бересты, кожи, металлов, кости, камня, конского волоса, войлока; ручная вышивка; лоскутное шитьё.



В числе участников победитель конкурса проектов среди мастеров народных художественных промыслов Зоригто Соктоев из Закаменского района, а также мастер по керамике Мария Инкижинова. На выставке будет представлено бурятское традиционное мужское седло работы Бэликтэ Нохорова.



Для зрителей выставка пройдёт в онлайн формате, сообщает пресс-служба республиканского центра народного творчества.



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