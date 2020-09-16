Соревнования будут проводится без зрителей
В Иркутске в боулинг-центре «7 Миля» с 22 по 27 сентября пройдёт чемпионат Сибирского федерального округа по боулингу. Ожидается, что в соревнованиях примут участие около 60 спортсменов из Иркутска, Братска, Омска, Новосибирска и других городов России.
Чемпионат Сибири проводится в четырёх дисциплинах: личные, парные и командные соревнования (в команде три человека) среди мужчин и женщин, а также парные соревнования среди смешанных команд. К участию в турнире допускаются спортсмены СФО, имеющие не ниже третьего спортивного разряда. 22 и 23 сентября будут проходить личные соревнования у мужчин и женщин, 24 сентября состоятся командные соревнования, 25 сентября – парные соревнования у мужчин, женщин и смешанных команд, 26 сентября – финальная часть парных соревнований среди смешанных команд.
В боулинг-центре «7 Миля» в эти же дни параллельно с чемпионатом Сибирского федерального округа состоятся традиционные соревнования по боулингу «Кубок Байкала» и третий этап сеньор-тура «Кубок ветеранов боулинга» Сибири, Урала и Дальнего Востока.
Кубок Байкала по боулингу проводится в Иркутске 22 года подряд и является одним из старейших турниров в России. Кубок ветеранов боулинга пройдёт по следующим возрастным группам: 40-44, 45-49, 50-54, 55-59, 60-64, 65-70, свыше 70 лет. Оба турнира проводятся в дисциплине – личные соревнования среди мужчин и женщин.
Соревнования будут проходить без зрителей и с соблюдением всех мер по профилактике коронавирусной инфекции, предусмотренных Роспотребнадзором.
От Иркутской области в соревнованиях планируют принять участие 30 спортсменов. Это мастера спорта России Леонид Усов, Антон Красноштанов, Олег Причко, Евгений Вайнер, Владимир Рангин, Ольга Хвостова, Людмила Попова и другие. Об этом сообщает пресс-служба минспорта Иркутской области.
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В Иркутске пройдёт чемпионат Сибири по боулингу
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