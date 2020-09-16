В Бурятии вместо ремонта дворов их крушили

По словам граждан, работы по благоустройству велись нерегулярно, периодически сменялись подрядные организации, компетенция сотрудников которых вызывала вопросы. Рабочие хаотично разбрасывали строительные материалы, не обеспечивали их защиту от дождя. Также в ходе строительных работ были повреждены ограждения, колодцы и зелёные насаждения.





Активисты ОНФ обещали держать на контроле устранение всех нарушений и ход благоустройства данных дворов в Гусиноозёрске.

















В Гусиноозёрске провели очень странный ремонт дворов, во время которого рабочие только вредили. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.Тревогу забили жители трёх домов во 2-м микрорайоне города. Они сообщили общественникам о сломанных ограждениях, повреждённых колодцах, зелёных насаждениях и разбросанных строительных материалах. Жители просили о помощи в связи с нарушениями в ходе благоустройства их придомовых территорий.Активисты ОНФ обратились в администрацию Гусиноозёрска с просьбой организовать выездную проверку и установить причины происходящего. После рейда чиновников работы по благоустройству были возобновлены, а строительный мусор со дворов подрядчик обещал вывезти после завершения ремонта. Ему были направлены письма со списком замечаний и уведомлением о нарушении сроков контракта. В итоге по отношению к подрядчику руководство города обязалось применить штрафные санкции.- Ремонт дворов возобновился, но подрядчик явно не справляется, работы ведутся слишком медленно. По контракту дворы должны были благоустроить ещё до четвёртого сентября. Однако строители периодически приостанавливают работы, ссылаясь на разные причины, – пояснил активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.