 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

16 сентября

15 сентября

Популярное

В Бурятии вместо ремонта дворов их крушили

В Бурятии вместо ремонта дворов их крушили
Общество,  Фото:ОНФ в Бурятии
К подрядчику обещали применить штрафные санкции

В Гусиноозёрске провели очень странный ремонт дворов, во время которого рабочие только вредили. Об этом рассказали в пресс-службе ОНФ в Бурятии.

Тревогу забили жители трёх домов во 2-м микрорайоне города. Они сообщили общественникам о сломанных ограждениях, повреждённых колодцах, зелёных насаждениях и разбросанных строительных материалах. Жители просили о помощи в связи с нарушениями в ходе благоустройства их придомовых территорий.

По словам граждан, работы по благоустройству велись нерегулярно, периодически сменялись подрядные организации, компетенция сотрудников которых вызывала вопросы. Рабочие хаотично разбрасывали строительные материалы, не обеспечивали их защиту от дождя. Также в ходе строительных работ были повреждены ограждения, колодцы и зелёные насаждения.


Активисты ОНФ обратились в администрацию Гусиноозёрска с просьбой организовать выездную проверку и установить причины происходящего. После рейда чиновников работы по благоустройству были возобновлены, а строительный мусор со дворов подрядчик обещал вывезти после завершения ремонта. Ему были направлены письма со списком замечаний и уведомлением о нарушении сроков контракта. В итоге по отношению к подрядчику руководство города обязалось применить штрафные санкции.

- Ремонт дворов возобновился, но подрядчик явно не справляется, работы ведутся слишком медленно. По контракту дворы должны были благоустроить ещё до четвёртого сентября. Однако строители периодически приостанавливают работы, ссылаясь на разные причины, – пояснил активист регионального отделения ОНФ в Бурятии Сергей Лесников.

Активисты ОНФ обещали держать на контроле устранение всех нарушений и ход благоустройства данных дворов в Гусиноозёрске.







дворовые территории ОНФ благоустройство
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

В Улан-Удэ рассказали, как ликвидируют фенольное озеро
В Улан-Удэ рассказали, как ликвидируют фенольное озеро
Общество, 16.09.2020
Площадку обеззараживания устроят на территории самого фенольного озера
В Улан-Удэ на пустыре появится «Сказка»
В Улан-Удэ на пустыре появится «Сказка»
Общество, 16.09.2020
Раньше здесь была нелегальная мусорная свалка и заброшенный пруд
В Улан-Удэ усилен общественный контроль по ремонту дорог
В Улан-Удэ усилен общественный контроль по ремонту дорог
Общество, 16.09.2020
В последующем общественный контроль распространят не только на дороги, но и ремонт дворов и школ
Иркутская филармония купила арфу за 2,7 млн рублей
Иркутская филармония купила арфу за 2,7 млн рублей
Общество, 16.09.2020
Также был куплен французский кларнет
В Улан-Удэ проверяют адресные таблички на домах
В Улан-Удэ проверяют адресные таблички на домах
Общество, 16.09.2020
Их отсутствие осложняет работу для почтальонов и работников экстренных служб
Не все жители Бурятии сдали анализы, прибыв из-за рубежа
Не все жители Бурятии сдали анализы, прибыв из-за рубежа
Общество, 16.09.2020
За такое нарушение грозит немалый штраф
В Бурятии медведь убегал от лесников. Видео
В Бурятии медведь убегал от лесников. Видео
Общество, 16.09.2020
Косолапого, видимо, заинтересовал звук автомобиля лесников
Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором
Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором
Общество, 16.09.2020
Артём Бурлов, охотившийся за «чёрными» лесорубами, получил удостоверение
В Бурятии волки размножаются быстрее, чем их отстреливают
В Бурятии волки размножаются быстрее, чем их отстреливают
Общество, 16.09.2020
«Природа будто воспроизводит то, что мы изымаем», - комментируют специалисты
В Бурятии приставы решили «дверной» спор
В Бурятии приставы решили «дверной» спор
Общество, 16.09.2020
Своевольный мужчина осложнил жизнь соседке
Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»
Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»
Общество, 16.09.2020
Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук
Жители Бурятии считают, что сотрудники ГИБДД стали вежливее
Жители Бурятии считают, что сотрудники ГИБДД стали вежливее
Общество, 16.09.2020
Любопытное исследование провёл автомобильный сайт Дром
В Бурятии провели акцию «Трезвый водитель»
В Бурятии провели акцию «Трезвый водитель»
Общество, 16.09.2020
Автомобилистам напомнили об ответственности за «пьяную» езду

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^