В Улан-Удэ на пустыре появится «Сказка»

На эти мероприятия предусмотрен один миллион рублей из федеральных средств. Подрядчик определен, работы начнутся в ближайшее время.





ТОС «Исток» создан в 2006 году в границах 22 улиц микрорайона Исток.







В микрорайоне Исток в Улан-Удэ появится семейный сквер отдыха «Сказка». Его обустроят месте пустыря, где ранее была стихийная мусорная свалка и заброшенный пруд, сообщили в пресс-службе администрации города.В семейном сквере отдыха «Сказка» появятся новые пешеходные дорожки, лавочки, цветники и уличное освещение.Три года назад активисты ТОС «Исток» с помощью администрации города, депутатов убрали свалку, привезли сюда 20 «КамАЗов» земли, огородили территорию, построили детскую площадку. Местные жители высадили на территории более 100 кустарников и деревьев.Земельный участок взят в аренду вместе с природным озером на 49 лет. Это стало возможным благодаря тому, что в 2013 году ТОС «Исток» стал юрлицом. Инициативная группа жителей разработала схему-проект развития сквера, в котором предусмотрены велосипедные дорожки вокруг пруда, лавочки, уличное освещение, сцена в виде ракушки, универсальная спортивная площадка, беседки. Теперь часть мероприятий будет реализована в этом году благодаря «Народному бюджету» - за сквер проголосовали сами местные жители – выбрать можно было во время голосовании по поправкам в Конституцию.– Это место станет привлекательным для отдыха не только жителей нашего микрорайона, но и всех горожан. Рядом у нас федеральная трасса. Люди могут заехать, отдохнуть. У нас здесь находится природное озеро. Вся инфраструктура у нас есть: свет, вода, отдельный счётчик. Это все мы приобрели за счет грантов. Работа идет благодаря нашим активистам, – сообщила председатель ТОС «Исток» Екатерина Кирюшина.