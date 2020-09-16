Лучники Бурятии завоевали медали на чемпионате России среди лиц с ПОДА

Общество, Фото: Бурятская федерация стрельбы из лука

«Золото» выиграл дуэт Татьяны Андриевской и Баира Шигаева



Лучники Бурятии приняли участие в чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в городе Орёл с 11 по 16 сентября.



Спортсмены-паралимпийцы Андриевская Татьяна и Шигаев Баир выиграли золотые медали смешанных командах по стрельбе из блочного лука.



Серебряным призёром чемпионата в личном зачёте W1 у мужчин стал Бальжиев Чингис. Также «серебро» в личном зачёте открытой группы мужчин получил Шигаев Баир.



Как сообщалось ранее, бронзовую медаль чемпионата завоевал Марзаев Пётр среди мужчин в стрельбе из классического лука. Мужская команда по блочному луку: Шигаев Баир, Хаминдаев Бадма и Гомбожапов Александр – также заняла третье место.



Тренируют спортсменов Цыденбал Цыренжапов, Владимир Ешеев и Виктория Номоконова. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской федерации стрельбы из лука.



