«Золото» выиграл дуэт Татьяны Андриевской и Баира Шигаева
Лучники Бурятии приняли участие в чемпионате России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Соревнования проходили в городе Орёл с 11 по 16 сентября.
Спортсмены-паралимпийцы Андриевская Татьяна и Шигаев Баир выиграли золотые медали смешанных командах по стрельбе из блочного лука.
Серебряным призёром чемпионата в личном зачёте W1 у мужчин стал Бальжиев Чингис. Также «серебро» в личном зачёте открытой группы мужчин получил Шигаев Баир.
Как сообщалось ранее, бронзовую медаль чемпионата завоевал Марзаев Пётр среди мужчин в стрельбе из классического лука. Мужская команда по блочному луку: Шигаев Баир, Хаминдаев Бадма и Гомбожапов Александр – также заняла третье место.
Тренируют спортсменов Цыденбал Цыренжапов, Владимир Ешеев и Виктория Номоконова. Об этом сообщает пресс-служба Бурятской федерации стрельбы из лука.
Лучники Бурятии завоевали медали на чемпионате России среди лиц с ПОДА
Общество, Фото:
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