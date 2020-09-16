В Улан-Удэ усилен общественный контроль по ремонту дорог

В последующем общественный контроль распространят не только на дороги, но и ремонт дворов и школ



15 сентября в администрации Улан-Удэ прошло рабочее обсуждение итогов ремонта по нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» (БКАД) у мэра Улан-Удэ Игоря Шутенкова. В обсуждении приняли участие председатель Улан-Удэнского городского Совета депутатов Чимит Бальжинимаев, представители комитета по строительству, МУ «Улан-Удэстройзаказчик», депутаты и др., сообщили в пресс-службе администрации Улан-Удэ.



– В самом начале наших ремонтных и строительных работ я, Чимит Валерьевич, обратился к вам с просьбой подключить наших коллег, депутатов каждого по своему округу. Даже больше - подключить общественность и провести совместный контроль выполнения работ нашими подрядчиками. Я считаю, наш опыт удался, – подчеркнул в начале совещания мэр.



По словам председателя Улан-Удэнского горсовета Чимита Бальжинимаева, была сформирована инициативная группа, в которую вошли депутаты Улан-Удэнского горсовета, представители Общественной палаты Улан-Удэ, некоммерческой организации «Союз дорожников Бурятии» и активные горожане.



– То, что вы предложили, это очень необходимо, и нужно было делать. Мы проверили более 20 ремонтируемых участков дорог, совершили порядка 30 выездов. Впервые мы рекомендовали в этом году приостановить дорожные работы. Начали с улиц Революции 1905 года и Хахалова из-за множества замечаний. На практике были другие случаи приостановки работ, – сообщил он.



Совместная работа началась ещё в конце 2019 года, когда администрация города провела торги на ремонт дорог и были определены подрядчики.



– Мы совместно с нашими коллегами депутатами горсовета по каждой дороге делали анализ. Весь полученный опыт сейчас нужно суммировать. Во-первых, для того, чтобы эти ошибки исправить, во-вторых для того, чтобы не допускать их в будущем. Мы продолжаем усиленно финансировать ремонт работ. В этом году беспрецедентная сумма, в три раза больше, чем в предыдущие годы – 700 млн рублей. В последующие годы мы планируем такие же деньги направить на ремонт наших дорог, – сообщил Игорь Шутенков.



Как отметил заместитель мэра – председатель комитета по строительству Жамсо Гармаев, общая строительная готовность по нацпроекту «БКАД» оценивается в 90%. Это с учетом двух новых улиц Павлова и Толстого, которые ремонтируются на экономию, сформировавшуюся по итогам торгов в начале года.



– Из 29 дорог две приняты, 12 дорог прошли рабочую приёмку. На текущей неделе до пятницы в наших планах принять эти 12 дорог в эксплуатацию. Такой большой объем для нашего города впервые, и местных подрядных организаций оказалось недостаточно. В связи с коронавирусом все подрядные организации, которые традиционно завозили в Улан-Удэ рабочую силу, не смогли завезти, – пояснил Жамсо Гармаев.



В дальнейшем общественный контроль будет усилен во всех жизнеобеспечивающих отраслях.



– Вот такую практику мы будем распространять в последующем не только на ремонт дорог, но и ремонт дворовых территорий, ремонт наших детских садиков, школ, – подчеркнул Игорь Шутенков.



Дороги, которые будут ремонтироваться в следующем году по нацпроекту, определены. До конца года будут проанализированы все участки ремонта с привлечением ресурсоснабжающих организаций и районных администраций.



Ремонт 29 автомобильных дорог идет в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

