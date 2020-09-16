Также был куплен французский кларнет
Иркутская областная филармония приобрела новые музыкальные инструменты – арфу и кларнет. На это потратили около шести миллионов рублей. Средства выделил областной бюджет, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.
Стоимость арфы составляет 2,7 млн рублей. Она произведена в Чикаго. Корпус инструмента сделан из ситхинской ели, подвижные части механизма покрыты латунью.
Прежняя арфа была приобретена в 1970 году и стала непригодна для эксплуатации. Теперь её спишут. Новый инструмент позволит включить в репертуар Губернаторского симфонического оркестра произведениями с солирующей арфой.
Второй приобретённый инструмент - кларнет А французской фирмы Buffet Crampon. Его стоимость составляет около 600 тысяч рублей. В ближайшее время филармония планирует приобрести кларнет В и бас-кларнет. Практически полная замена группы кларнетов позволит учреждению создать духовой ансамбль.
Среди приобретений Иркутской филармонии последних лет – синтезатор Yamaha, виолончель и комплект профессиональных труб.
Иркутская филармония купила арфу за 2,7 млн рублей
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
В последующем общественный контроль распространят не только на дороги, но и ремонт дворов и школ
Также был куплен французский кларнет
Их отсутствие осложняет работу для почтальонов и работников экстренных служб
За такое нарушение грозит немалый штраф
Косолапого, видимо, заинтересовал звук автомобиля лесников
Артём Бурлов, охотившийся за «чёрными» лесорубами, получил удостоверение
«Природа будто воспроизводит то, что мы изымаем», - комментируют специалисты
Своевольный мужчина осложнил жизнь соседке
В дело вмешалась прокуратура
Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук
Любопытное исследование провёл автомобильный сайт Дром
Автомобилистам напомнили об ответственности за «пьяную» езду
Нарушение выявила прокуратура
Возбуждено уголовное дело
В дело вмешалась прокуратура