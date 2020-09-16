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Иркутская филармония купила арфу за 2,7 млн рублей

Иркутская филармония купила арфу за 2,7 млн рублей
Общество,  Фото:irkobl.ru
Также был куплен французский кларнет

Иркутская областная филармония приобрела новые музыкальные инструменты – арфу и кларнет. На это потратили около шести миллионов рублей. Средства выделил областной бюджет, сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области.

Стоимость арфы составляет 2,7 млн рублей. Она произведена в Чикаго. Корпус инструмента сделан из ситхинской ели, подвижные части механизма покрыты латунью.

Прежняя арфа была приобретена в 1970 году и стала непригодна для эксплуатации. Теперь её спишут. Новый инструмент позволит включить в репертуар Губернаторского симфонического оркестра произведениями с солирующей арфой.

Второй приобретённый инструмент - кларнет А французской фирмы Buffet Crampon. Его стоимость составляет около 600 тысяч рублей. В ближайшее время филармония планирует приобрести кларнет В и бас-кларнет. Практически полная замена группы кларнетов позволит учреждению создать духовой ансамбль.

Среди приобретений Иркутской филармонии последних лет – синтезатор Yamaha, виолончель и комплект профессиональных труб.

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