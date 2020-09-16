В Улан-Удэ проверяют адресные таблички на домах

Их отсутствие осложняет работу для почтальонов и работников экстренных служб



В Улан-Удэ представители районных администраций совместно с сотрудниками Бурятстата проверяют городское адресное хозяйство.



- На основании проверок составлены акты с рекомендациями об устранении нарушений, сметы расходов на изготовление и вывешивание аншлагов с названиями улиц и номеров домов. Больше всего вопросов по домам в ДНТ и СНТ. До председателей ДНТ, СНТ информация доведена о необходимости размещения аншлагов и номеров, - сообщили в пресс-службе мэрии Улан-Удэ.



Проверки идут с прошлого года в преддверии всероссийской переписи населения, которая пройдёт в 2021 году. Также адресные аншлаги нужны и в повседневной жизни, ведь службам спасения будет проще отыскать дом, если на нем установлена табличка. Комитет городского хозяйства сейчас ведёт эту работу.



– От хорошо налаженного адресного хозяйства зависит не только успешное проведение переписи населения, но и бесперебойная работа различных служб и подразделений: медицинской помощи, почтовой связи, спасателей и пожарных. Поскольку стёршиеся от влияния времени, поржавевшие, деформированные, а иногда и вовсе отсутствующие на положенном месте указатели могут серьёзно усложнить работу, а от времени, затраченного на поиски того или иного адреса, зависит безопасность наших горожан, – сообщили в комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.



Как сообщал «Байкал-Daily», всероссийская перепись населения состоится 1 по 30 апреля 2021 года.



