Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором

Артём Бурлов, охотившийся за «чёрными» лесорубами, получил удостоверение
Бурятский кинодеятель, член Союза кинематографистов России Артём Бурлов получил удостоверение общественного инспектора по защите окружающей среды. Документ ему выдали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Об этом Артём Бурлов написал на своей странице в Facebook.
- Снимая цикл документальных фильмов о республике Бурятия – «Таёжная. Озёрная. Степная», часто встречаем нарушения в лесах, вырубки, свалки, и т.д. Теперь будем официально инспектировать, - пояснил Бурлов.
Стать общественным лесным инспектором может любой желающий. Для получения удостоверения нужно обратиться в агентство лесного хозяйства.
- Мы же призываем общественников каждого района, муниципального образования Республики Бурятия и всех неравнодушных земляков стать общественными инспекторами по охране окружающей среды и создать тем самым сеть единомышленников по защите леса. А также это даёт возможность в правовом поле инспектировать лес, снимать видео, фото нарушений и нарушителей в лесу, для быстрого и оперативного реагирования органов исполнительной власти Бурятии, – пояснил Артём Бурлов.
Как сообщал «Байкал-Daily», свидетелем работы лесорубов, возможно, нелегальных, кинодеятель стал в лесу на границе Заиграевского и Хоринского районов. Артём Бурлов наткнулся на пеньки. Он сообщал, что ему удалось даже пообщаться с вальщиками леса. Свои наблюдения он выкладывал на странице в соцсети.
МВД заинтересовалось общественником, но не поводу обнаруженных вырубок, а из-за того, что Бурлов незаконно находился в лесу. Ему пригрозили штрафом. Позже он опубликовал фото у здания полиции и пояснил, что дал объяснения и рассказал всё, как было.
Фильм «Таёжная. Озёрная. Степная» приурочен к 100-летию республики, который будет отмечаться в 2023 году. По словам Артёма Бурлова, кинокартина должна быть максимально объективной, отражать действительность с разных точек зрения, не принимая ни одну из них.
Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором
Общество, Фото:
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