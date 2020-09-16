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Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором

Бурятский кинодеятель стал общественным лесным инспектором
Общество,  Фото:страница Артёма Бурлова
Артём Бурлов, охотившийся за «чёрными» лесорубами, получил удостоверение

Бурятский кинодеятель, член Союза кинематографистов России Артём Бурлов получил удостоверение общественного инспектора по защите окружающей среды. Документ ему выдали в республиканском агентстве лесного хозяйства. Об этом Артём Бурлов написал на своей странице в Facebook.

- Снимая цикл документальных фильмов о республике Бурятия – «Таёжная. Озёрная. Степная», часто встречаем нарушения в лесах, вырубки, свалки, и т.д. Теперь будем официально инспектировать, - пояснил Бурлов.

Стать общественным лесным инспектором может любой желающий. Для получения удостоверения нужно обратиться в агентство лесного хозяйства.

- Мы же призываем общественников каждого района, муниципального образования Республики Бурятия и всех неравнодушных земляков стать общественными инспекторами по охране окружающей среды и создать тем самым сеть единомышленников по защите леса. А также это даёт возможность в правовом поле инспектировать лес, снимать видео, фото нарушений и нарушителей в лесу, для быстрого и оперативного реагирования органов исполнительной власти Бурятии, – пояснил Артём Бурлов.

Как сообщал «Байкал-Daily», свидетелем работы лесорубов, возможно, нелегальных, кинодеятель стал в лесу на границе Заиграевского и Хоринского районов. Артём Бурлов наткнулся на пеньки. Он сообщал, что ему удалось даже пообщаться с вальщиками леса. Свои наблюдения он выкладывал на странице в соцсети. 

МВД заинтересовалось общественником, но не поводу обнаруженных вырубок, а из-за того, что Бурлов незаконно находился в лесу. Ему пригрозили штрафом. Позже он опубликовал фото у здания полиции и пояснил, что дал объяснения и рассказал всё, как было.

Фильм «Таёжная. Озёрная. Степная» приурочен к 100-летию республики, который будет отмечаться в 2023 году. По словам Артёма Бурлова, кинокартина должна быть максимально объективной, отражать действительность с разных точек зрения, не принимая ни одну из них.
общественные лесные инспекторы Лес
 
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