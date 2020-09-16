«Природа будто воспроизводит то, что мы изымаем», - комментируют специалисты
В Баунтовском районе Бурятии продолжаются выплаты вознаграждений за добытых волков. За добытого волка в этом районе охотникам обещают выплатить по пять тысяч рублей, сообщает группа «Баунт-инфо. 24/7».
Отстрел проводится в рамках регулирования численности волков. В районе на конец августа насчитывалось 157 особей. С начала года добыто 14 особей.
Но, несмотря на принимаемые меры, численность волка не становится меньше. Ситуацию группе «Баунт-инфо. 24/7» прокомментировала начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Бурятии Юлия Андриевская.
- Мы уже много лет по 600-700 волков добываем, уже должны были подорвать его численность до минимума. Но какие-то биологические процессы происходят. Мы заметили, выводки стали больше по семь-девять щенят, раньше по пять. Природа как будто воспроизводит, то, что мы и изымаем, есть какой-то процесс, или миграции из других регионов. Природа не терпит пустоты, идёт всегда какое-то пополнение - сообщила Юлия Андриевская.
В Бурятии волки размножаются быстрее, чем их отстреливают
Общество, Фото:
Комментарии
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Ваш комментарий отправлен на модерацию и скоро он появится на сайте.Социальные комментарии Cackle
Читают сейчас
Артём Бурлов, охотившийся за «чёрными» лесорубами, получил удостоверение
«Природа будто воспроизводит то, что мы изымаем», - комментируют специалисты
Своевольный мужчина осложнил жизнь соседке
В дело вмешалась прокуратура
Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук
Любопытное исследование провёл автомобильный сайт Дром
Автомобилистам напомнили об ответственности за «пьяную» езду
Нарушение выявила прокуратура
Возбуждено уголовное дело
В дело вмешалась прокуратура
Максимальная температура воздуха составит +17 градусов
В Бурятии участники проекта проведут три дня
Видео от участников будут приниматься до 19 сентября
Виктор Шаманов отличился в соревнованиях по настольному теннису и дартсу
Объявлена программа фестиваля «Территория. Иркутск»