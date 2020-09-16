В Бурятии волки размножаются быстрее, чем их отстреливают

«Природа будто воспроизводит то, что мы изымаем», - комментируют специалисты



В Баунтовском районе Бурятии продолжаются выплаты вознаграждений за добытых волков. За добытого волка в этом районе охотникам обещают выплатить по пять тысяч рублей, сообщает группа «Баунт-инфо. 24/7».



Отстрел проводится в рамках регулирования численности волков. В районе на конец августа насчитывалось 157 особей. С начала года добыто 14 особей.



Но, несмотря на принимаемые меры, численность волка не становится меньше. Ситуацию группе «Баунт-инфо. 24/7» прокомментировала начальник отдела учёта и воспроизводства объектов животного мира Бурприроднадзора Бурятии Юлия Андриевская.



- Мы уже много лет по 600-700 волков добываем, уже должны были подорвать его численность до минимума. Но какие-то биологические процессы происходят. Мы заметили, выводки стали больше по семь-девять щенят, раньше по пять. Природа как будто воспроизводит, то, что мы и изымаем, есть какой-то процесс, или миграции из других регионов. Природа не терпит пустоты, идёт всегда какое-то пополнение - сообщила Юлия Андриевская.



