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Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»

Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»
Общество, 
Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук

Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известный как новосибирская физматшкола. Это заведение также в народе окрестили «сибирским Хогвартсом».

Всего этим летом в новосибирскую школу-интернат для одарённых детей поступили 348 школьников со всей России и ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.

Школа-интернат даёт образование ученикам 9-11 классов, увлечённым точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно, пройдя трёхнедельное обучение в летней школе и сдав по её окончанию итоговые экзамены. В свою очередь, в летнюю школу приглашают, например, призёров и победителей школьных олимпиад, в общем лучших учеников.

Попавшие в это учебное заведение улан-удэнцы участвовали во Всесибирской открытой олимпиаде школьников и других профильных олимпиадах. Также они проходили дистанционные собеседования.

Учёба в новой школе началась для ребят 14 сентября. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах, а в конце каждого семестра сдавать экзамены.

Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук.

В апреле 2020 года СУНЦ НГУ занял шестое место в рейтинге 300 лучших школ России агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа.

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