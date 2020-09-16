Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в «сибирский Хогвартс»





Семь старшеклассников из Улан-Удэ поступили в специализированный учебно-научный центр при Новосибирском госуниверситете (СУНЦ НГУ), более известный как новосибирская физматшкола. Это заведение также в народе окрестили «сибирским Хогвартсом».Всего этим летом в новосибирскую школу-интернат для одарённых детей поступили 348 школьников со всей России и ближнего зарубежья, сообщили в пресс-службе СУНЦ НГУ.Школа-интернат даёт образование ученикам 9-11 классов, увлечённым точными и естественными науками. Попасть в СУНЦ НГУ можно, пройдя трёхнедельное обучение в летней школе и сдав по её окончанию итоговые экзамены. В свою очередь, в летнюю школу приглашают, например, призёров и победителей школьных олимпиад, в общем лучших учеников.Попавшие в это учебное заведение улан-удэнцы участвовали во Всесибирской открытой олимпиаде школьников и других профильных олимпиадах. Также они проходили дистанционные собеседования.Учёба в новой школе началась для ребят 14 сентября. Все старшеклассники, поступившие в СУНЦ, будут учиться по вузовской системе: слушать лекции, работать на семинарах, а в конце каждого семестра сдавать экзамены.Преподаватели школы — действующие сотрудники Российской академии наук.В апреле 2020 года СУНЦ НГУ занял шестое место в рейтинге 300 лучших школ России агентства RAEX по количеству выпускников, поступивших в лучшие вузы страны, и возглавил топ лучших школ Сибирского федерального округа.