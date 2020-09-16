Любопытное исследование провёл автомобильный сайт Дром
Аналитики автомобильного сайт Дром провели исследование с целью выяснить, стали ли сотрудники Государственной инспекции безопасности дорожного движения вежливее.
По результатам опроса, пятая часть респондентов из Бурятии (21%) выбрали вариант ответа «На дорогах да, при оформлении документов – нет». Противоположную точку зрения имеют 7%. При этом увидели изменения в лучшую сторону 18%, выбрав вариант «Да, я тоже заметил!», а 21% считают, что сотрудники ГИБДД и раньше были вежливыми.
- Зависит от конкретного человека. У меня был опыт, что «гаишник» в кабинете при разборе ДТП хамил. В другой раз, при остановке на дороге, учили жизни и требовали распечатанную страховку. Но по большей части, всё же инспекторы адекватные, – поделился своей историей один из участников опроса.
В целом по России результаты сильно отличаются: «Да, я тоже заметил!» – 34%, «Они и раньше были вежливыми» – 28%, «Нет, везде хамят, как и раньше» – 21%, «На дорогах да, при оформлении документов – нет» – 12%, «На дорогах нет, при оформлении документов – да» – 5%.
В Самарской области проживает самый высокий процент водителей, которые заметили, что дорожная полиция стала вежливей – 44%. За ней следуют Республика Саха (Якутия) и Московская область, где этот вариант ответа набрал по 42%.
- Последнее время встречаются не только вежливые, но и с чувством юмора: остановили, вместе посмеялись и поехал дальше, – сказал один из респондентов.
Жители Бурятии считают, что сотрудники ГИБДД стали вежливее
Общество, Фото:
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