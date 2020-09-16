Автомобилистам напомнили об ответственности за «пьяную» езду
В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и дружинники напомнили водителям об опасности управления транспортом в состоянии опьянения. Акция «Трезвый водитель» состоялась в селе Петропавловка.
- Крупный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством, а при повторном нарушении – уголовное наказание – вот чем может обернуться легкомыслие и безответственность, - предупредили автоинспекторы водителей о мерах административной и уголовной ответственности за это нарушение.
Полицейские привели автомобилистам примеры ДТП с участием нетрезвых водителей и рассказали о возможных последствиях «пьяных поездок» для жизни и здоровья участников дорожного движения.
Представители добровольной народной дружины района раздали водителям памятки с призывами о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.
В Бурятии провели акцию «Трезвый водитель»
Общество, Фото:
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