В Бурятии провели акцию «Трезвый водитель»

Общество, Фото: Baikal-daily.ru, из архива

Автомобилистам напомнили об ответственности за «пьяную» езду



В Джидинском районе Бурятии сотрудники ГИБДД и дружинники напомнили водителям об опасности управления транспортом в состоянии опьянения. Акция «Трезвый водитель» состоялась в селе Петропавловка.



- Крупный штраф в размере 30 тысяч рублей, лишение права управления транспортным средством, а при повторном нарушении – уголовное наказание – вот чем может обернуться легкомыслие и безответственность, - предупредили автоинспекторы водителей о мерах административной и уголовной ответственности за это нарушение.



Полицейские привели автомобилистам примеры ДТП с участием нетрезвых водителей и рассказали о возможных последствиях «пьяных поездок» для жизни и здоровья участников дорожного движения.



Представители добровольной народной дружины района раздали водителям памятки с призывами о недопустимости управления транспортом в состоянии опьянения, сообщили в УГИБДД по Бурятии.

