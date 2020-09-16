Нарушение выявила прокуратура
Как выяснила прокурорская проверка, в Мухоршибирском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее капитальный ремонт автомобильной дороги регионального значения, нарушило закон о недрах.
Между управление региональных автомобильных дорог Бурятии и обществом заключён государственный контракт на выполнение работ по капитальному ремонту и последующему содержанию автомобильной дороги в Мухоршибирском районе.
Выявлено, что подрядчик без лицензии добывал общераспространённые полезные ископаемые для отсыпки ремонтируемого участка автодороги.
Генеральному директору предприятия внесено представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, лицензия получена.
Кроме того, в отношении начальника участка автодороги возбуждено административное дело за пользование недрами без лицензии, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
В Бурятии дорожники пользовались недрами без лицензии
Общество, Фото:
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