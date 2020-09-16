Возбуждено уголовное дело
Транспортные полицейские на станции Зима задержали 40-летнего ранее судимого местного жителя. У него обнаружена и изъята сумка, наполненная растительной массой с признаками наркотических средств. Проведённая в дальнейшем экспертиза подтвердила, что изъятое вещество является наркотическим средством марихуана, весом около одного килограмма.
Возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 10 лет лишения свободы, сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД России на транспорте.
У жителя Иркутской области изъяли сумку с «травкой»
Общество, Фото:
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