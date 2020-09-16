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В Бурятии работников предприятия не обеспечили спецодеждой

В Бурятии работников предприятия не обеспечили спецодеждой
Общество,  Фото:pixabay.com
В дело вмешалась прокуратура

Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее реализацию газа физическим и юридическим лицам, нарушало закон об охране труда.

Работники общества не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. У рабочих отсутствовали защитный костюм, обувь, перчатки, средства защиты органов дыхания.

После прокурорского вмешательства нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Кроме того, генеральный директор общества привлечён к административной ответственности за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.
прокуратура
 
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