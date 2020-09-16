В Бурятии работников предприятия не обеспечили спецодеждой

В дело вмешалась прокуратура



Как выяснила прокурорская проверка, в Тункинском районе Бурятии общество с ограниченной ответственностью, осуществляющее реализацию газа физическим и юридическим лицам, нарушало закон об охране труда.



Работники общества не были обеспечены средствами индивидуальной защиты. У рабочих отсутствовали защитный костюм, обувь, перчатки, средства защиты органов дыхания.



После прокурорского вмешательства нарушения устранены, виновное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.



Кроме того, генеральный директор общества привлечён к административной ответственности за необеспечение работников средствами индивидуальной защиты в виде штрафа, сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

