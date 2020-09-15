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В Бурятии собирали кедровые орехи губительным способом

В Бурятии собирали кедровые орехи губительным способом
Общество,  Фото:buryatia_online
Сборщик дикоросов с огромной колотушкой повредил деревья

В паблике «Бурятия онлайн» опубликовали видео сбора кедрового ореха. Для того, чтобы собрать шишку с дерева, мужчина изготовил огромную колотушку. Она была собрана из большого бревна. Такое приспособление мужчина с трудом удерживал даже двумя руками. 



Когда он бил по деревьям этой гигантской колотушкой, мужчина прятался под ней, чтобы шишки не падали на голову.

- Возле этого колота он вообще маленький, - поделился наблюдением мужчина, снимающий видео.



Видео «Байкал-Daily» прокомментировали в пресс-службе республиканского агентства лесного хозяйства. Специалисты пояснили, что заготовка кедрового ореха подобным способом является нарушением правил заготовки лесных ресурсов. Подобная колотушка причиняет огромный вред деревьям. После таких ударов кора и дерево восстанавливается очень долго. Кроме того, такой способ может повлиять на урожай кедра в будущем.

- Заготовка кедрового ореха, изображённая на видео, является нарушением правил использования лесов согласно ст. 8.25 КоАП и нарушением Закона Бурятии N 2538-III «О порядке заготовки пищевых лесных ресурсов гражданами для собственных нужд», - сообщили в агентстве лесного хозяйства.



деревья Лес
 
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