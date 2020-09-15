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В Улан-Удэ дан старт экспедиции по Транссибирской магистрали

В Улан-Удэ дан старт экспедиции по Транссибирской магистрали
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В Бурятии участники проекта проведут три дня

14 сентября в Улан-Удэ стартовала большая экспедиция «Живое наследие». Экспедиция экспертов и журналистов по Транссибирской магистрали начнёт свое путешествие в Бурятии и завершится в Владивостоке.

Масштабный проект «Живое наследие» реализуется с 2019 года при поддержке Общественной палаты России. Проект направлен на возрождение и популяризацию наследия России и развитие внутреннего туризма. Для продвижения местных достопримечательностей регионов, позволяющая выявить их уникальность и идентичность создана онлайн-платформа живоенаследие.рф. Команда экспертов и журналистов проводит выезды в регионы страны с целью выявления и описания новых, неизведанных туристических мест и маршрутов. Во время экспедиции они формируют сеть участников рынка туризма и культурного наследия, проводят тренинги и мастер-классы.

«Восточный экспресс Живого наследия» пройдёт по маршруту: Улан-Удэ – Шилка – Сковородино – Благовещенск – Биробиджан- Хабаровск – Владивосток.

В рамках трёхдневной программы гостей в Бурятии ждёт насыщенная программа. Помимо презентации проекта «Живое наследие» и экспедиции «Дальневосточный экспресс», участники будут знакомиться с культурой и традициями республики. В планах экспедиции: посетить центр буддизма России – Иволгинский дацан; окунуться во времена допетровской Руси в гостях у семейских; побывать в одном из крупнейших объектов культурного наследия Посольском Спасо-Преображенском мужском монастыре; увидеть самый крупный и значимый в Забайкалье Свято-Троицкий Селенгинский монастырь. Команде также предстоит познакомиться с традициями, культурой и бытом бурят; поиграть в национальные игры; пожить в настоящих войлочных юртах; научиться мастерству приготовления бууз и окунуться в деревенский быт современного бурята. И, конечно, посетить «Славное море – священный Байкал». Об этом сообщает пресс-служба минтуризма РБ.
экспедиция Бурятия ДФО Улан-Удэ туризм Транссиб
 
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