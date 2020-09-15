Сельчанка продолжила традицию своей матери
У Екатерины Шангиной, жительницы села Улёты Забайкальского края, родился десятый ребёнок. Рождение зарегистрировали в отделе ЗАГС Улётовского района.
Екатерина – простой продавец, светлый и приветливый человек, а выглядит настолько молодо, что незнающие люди и не подумают, что перед ними – мама десятерых детей. Самому старшему сыну Екатерины 18 лет, следующим четверым – 17, 15, 12 и 10. Шестой родилась долгожданная дочка, но не одна, а в двойне, одновременно с братиком. Младшим детям пять и два года, новорожденному пока месяц.
Интересно, что Екатерина Шангина сама шестой ребенок в своей семье – её мама тоже родила десять детей. Также в их роду три двойни – у самой Екатерины, у её сестры, и у их матери.
Екатерину Шангину торжественно поздравили на Дне семьи, любви и верности. Свидетельство о рождении десятого ребёнка и подарки вручила первый заместитель руководителя департамента ЗАГС Лариса Качковская, сообщает пресс-служба ведомства.
У жительницы Забайкалья родился десятый ребёнок
Общество, Фото:
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