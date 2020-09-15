В Иркутске пройдёт фестиваль современного искусства

Объявлена программа фестиваля «Территория. Иркутск»



Со 2 по 7 ноября 2020 года в Иркутске впервые пройдёт фестиваль современного искусства «Территория. Иркутск». В рамках фестиваля на сцене Иркутского академического драматического театра свои спектакли представят ведущие московские коллективы. Мастерская Брусникина покажет антиутопию в стихах «Сван» (16+), поставленную режиссёром Юрием Квятковским по пьесе драматургов Андрея Родионова и Екатерины Троепольской. театр «Балет Москва» представит спектакль «Танцпол» (16+), созданный бельгийским хореографом Йеруном Вербрюггеном и вдохновленный танцевальными марафонами США 1920-х годов.



Увидеть театральные работы можно будет не только на сцене, но и в кино. В кинотеатре «New Cinema» в рамках проекта «TheatreHD» состоятся показы спектаклей французского театра «Комеди Франсез»: «Двенадцатая ночь» (18+) по комедии Шекспира в постановке немецкого режиссёра, главы берлинского театра «Шаубюне» Томаса Остермайера; спектакль «Электра/Орест» (18+) по трагедиям Еврипида, созданный одним из ведущих театральных авангардистов современности Иво ван Хове; «Британик» (18+) по «римской» трагедии Жана Расина французского режиссёра Стефана Брауншвейга.



Параллельно с театральными показами на фестивале состоятся читки лучших современных пьес, отобранных в 2019 году экспертами объединённого конкурса драматургии «Кульминация»: «Исчезнувший велосипедист» Константина Костенко, «Мой папа — Питер Пэн» Керена Климовского и «Остаться нельзя уехать» Игоря Носовского. Читки пройдут на новой площадке Иркутского театра «Новая Драма» и будут представлены в формате театральных эскизов, которые поставят режиссёры Вадим Карионов, Леонид Прокофьев и Иван Миневцев.



Завершится фестиваль музыкально-поэтическим вечером с участием пианиста, лауреата международных конкурсов Юрия Фаворина и заслуженного артиста России Сергея Чонишвили. Концерт «Год без странствий» (12+) посвящён Италии — стране, на протяжении столетий вдохновляющей поэтов, художников и музыкантов.



Важное место в программе фестиваля займут показы спектаклей-победителей пятого конкурса региональных театральных коллективов «Полюс. Золотой сезон». Откроет фестиваль спектакль «Я нанял убийцу» (12+) режиссёра Галины Зальцман городского драматического театра Шарыпово. В следующие дни зрители увидят постановку «Дневник писателя» (12+) театра «Поиск» из Лесосибирска и спектакль Сергея Потапова «Хуума» (12+) театра коренных малочисленных народов Севера «Гулун» из Якутска.



Представители восьми коллективов, занявших призовые места на конкурсе, а также двух народных театров из Иркутской области, отмеченных специальными призами жюри, станут участниками образовательной программы фестиваля. С лекциями и мастер-классами на фестивале в Иркутске выступят: арт-директор фестиваля, театральный критик Роман Должанский; арт-директор фестиваля, исполнительный директор Московского музея современного искусства Василий Церетели; театральный критик Глеб Ситковский; театровед, доцент ГИТИСа Анна Степанова; драматурги Андрей Родионов и Екатерина Троепольская; режиссёр Юрий Квятковский; хореограф Константин Кейхель; журналист и театральный критик Антон Хитров; хореограф и куратор современной труппы театра «Балет Москва» Артём Игнатьев; заслуженный артист России Сергей Чонишвили.



Специально для фестиваля «Территория. Иркутск» Московский музей современного искусства представит часть своей коллекции в экспозиции «Личная история» (12+), посвящённой портретному жанру. На примере классических видов изобразительного искусства (живопись, графика, скульптура), а также новых медиа (фотографии, видеоарт), зритель сможет проследить как в конце ХХ — начале ХХI веков трансформируется метод портретирования и какие новые смыслы транслирует облик человека в работах художников. Об этом сообщают организаторы фестиваля «Территория. Иркутск».

