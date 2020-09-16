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В Бурятии снова дождливо

В Бурятии снова дождливо
Общество,  Фото:pixabay.com
Максимальная температура воздуха составит +17 градусов

По данным Бурятского гидрометцентра, 16 сентября по республике переменная облачность, местами кратковременные дожди, в горах с мокрым снегом, утром при прояснении туманы. Ветер северо-западный 4-9, в отдельных районах до 15 м/с. Температура ночью +1+6 градусов, местами 0-5 мороза, по Северо-Байкальскому району до +7+11, днём +12+17.

В Улан-Удэ ночью без осадков, днём возможен небольшой дождь. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура ночью +2+4, днём +13+15 градусов.
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