Улан-удэнке, нашедшей золото от ТНТ, приснился вещий сон

Как сообщал «Байкал-Daily», на днях улан-удэнцы искали пять граммов золота, которые спрятали организаторы телешоу «Золото Геленджика» на ТНТ (16+). Горожане по темноте с фонариками искали коробочку с золотом. Они взбудоражили охрану детского сада, возле которого и было спрятано сокровище.
Тайник нашла 29-летняя риэлтор Наталья спустя восемь часов после появления на экране QR-кода, сообщается в паблике «Весь Улан-Удэ».
- Мы поехали к месту поиска после окончания первого выпуска проекта всей семьёй: с мужем, двумя детьми и дедушкой. Искали вместе с другими желающими шкатулку примерно пять часов, но ничего не обнаружили и уехали разочарованные. А ночью мне приснилось, что я её нашла! Утром собрались с мужем и вновь отправились попытать удачу. И после нескольких часов поисков я случайно нашла коробку, присыпанную землёй, возле дерева! – рассказала Наталья.
Выигрыш в рублёвом эквиваленте составил более 23 тысяч рублей по текущему курсу золота. На эти деньги Наталья с мужем побалуют себя нужными аксессуарами: муж купит технику в машину, а Наталья – духи.
В комментариях пользователи Сети поздравляют победительницу с выигрышем. На комментарии о том, что пара «кинула» дедушку, победительница ответила, что он тоже получить часть от выигрыша.
Сама Наталья на своей странице в Instagram скоромно опубликовала фото с заветной коробочкой с золотом, подписав снимок «Мы это сделали. Нашли клад от ТНТ».