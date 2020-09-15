Улан-удэнке, нашедшей золото от ТНТ, приснился вещий сон

В комментариях пользователи Сети поздравляют победительницу с выигрышем. На комментарии о том, что пара «кинула» дедушку, победительница ответила, что он тоже получить часть от выигрыша.Сама Наталья на своей странице в Instagram скоромно опубликовала фото с заветной коробочкой с золотом, подписав снимок «Мы это сделали. Нашли клад от ТНТ».