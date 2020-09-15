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В улан-удэнской колонии выбрали мисс «Золотая осень»

В улан-удэнской колонии выбрали мисс «Золотая осень»
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
В колонии-поселения прошёл весёлый конкурс среди женщин

В рамках празднования Всемирного Дня красоты в колонии-поселении №3 в Улан-Удэ прошёл конкурс среди женщин «Золотая осень».

Девушки приняли участие в интеллектуальных и творческих конкурсах. Участницы представили собственноручно созданные букеты, разнообразные поделки из овощей, приняли участие в «дефиле шляп», украшенных дарами осени. Также осуждённые продемонстрировали свои кулинарные способности.

- Всем участницам вручили дипломы в различных номинациях. Осуждённая, которая стала Мисс «Золотая осень», удивила жюри своими вокальными данными, грациозностью и мастерством приготовления вкусных блюд, - сообщили в пресс-службе УФСИН по Бурятии. 
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