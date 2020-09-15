Пара расписалась в городском ЗАГСе
Осуждённая в городе Гусиноозёрск зарегистрировала брак со своим избранником в городском ЗАГСе. Женщина отбывает наказание в колонии-поселении при исправительной колонии №1.
Как сообщал «Байкал-Daily», прошлым летом свадьба состоялась в улан-удэнской женской колонии.
- Регистрация брака осуждённых в исправительных учреждениях региона стала доброй традицией. Законное оформление семейных отношений является мощным стимулом для осуждённых не нарушать установленный режим содержания, встать на путь исправления и освободиться досрочно, - отмечают в пресс-службе УФСИН по Бурятии.
В Бурятии сидящая в колонии осуждённая вышла замуж
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