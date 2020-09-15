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Лучники Бурятии завоевали три медали первенства России

Лучники Бурятии завоевали три медали первенства России
Общество,  Фото:пресс-служба минспорта РБ
У них 2 «золота» и 1 «серебро»

В городе Орёл завершилось первенство России по стрельбе из лука. Спортсмены из Бурятии завоевали две золотых и 1 серебряную медали. В шаге от пьедестала остановились 2 спортсмена.

«Классический лук юноши»
1 место – Хонихоев Тимур (СШОР №10, тренер Эрдыниев К.Д., Эрдыниева Н.К.)
2 место – Доржиев Бато (СШОР №9, тренер Халудорова С.Г.)
4 место – Шомбуев Аюр (СШОР №10, тренер Эрдыниева Н.К.)

«Блочный лук юниоры»
1 место – Шенхоров Сергей (СШОР №9 ЦСП, тренер Халудорова З.Л.)

«Блочный лук девушки»
4 место – Ошорова Диана (СШ «15, тренер Халудорова З.Л.)

Также в Орле проходит чемпионат России по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Бронзовым призёром чемпионата стал Пётр Марзаев.

По результатам стартового круга команда по блочному луку в открытой группе в составе Шигаева Баира, Хаминдаева Бадмы и Гомбожапова Александра стали бронзовыми призёрами, проиграв одно очко команде из Санкт-Петербурга.

В финал чемпионата вышли Шигаев Баир, Бальжиев Чингис и команда микс в составе Андриевской Татьяны и Шигаева Баира, сообщает пресс-служба минспорта РБ.

Как сообщал «Байкал-Daily», неделей ранее в Рязани бурятские лучники завоевали пять медалей чемпионата России.
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