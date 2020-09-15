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В Забайкалье до 2025 года запустят 9 новых авиамаршрутов

В Забайкалье до 2025 года запустят 9 новых авиамаршрутов
Общество,  Фото:пресс-служба правительства Забайкальского края
Они свяжут Читу с отдалёнными районами

До 2025 года в Забайкалье могут появиться новые авиамаршруты в девять труднодоступных и отдалённых населённых пунктов. О перспективах развития воздушного сообщения в крае доложил глава регионального Минстроя Алексей Гончаров во время публичного отчёта перед населением 14 сентября.

- Мы планируем организовать воздушные маршруты с краевой столицы в Тупик, Могочу, Нерчинский Завод, Приаргунск, Средний Калар, Сретенск, Усть-Карск, Вершино-Дарасунский и Петровск-Забайкальский, – рассказал Алексей Гончаров.

Он отметил, что с начала 2020 года в Забайкалье выполнено более 200 внутренних рейсов, которыми воспользовались свыше семи тысяч пассажиров.

Сейчас в крае самолеты летают в Усугли, Тунгокочен, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренгу, Красный Чикой, Мензу, Чару и Краснокаменск. Билеты на внутренних рейсах - субсидируемые, приобрести их могут все категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
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