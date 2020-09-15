В Забайкалье до 2025 года запустят 9 новых авиамаршрутов

Общество, Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

Они свяжут Читу с отдалёнными районами



До 2025 года в Забайкалье могут появиться новые авиамаршруты в девять труднодоступных и отдалённых населённых пунктов. О перспективах развития воздушного сообщения в крае доложил глава регионального Минстроя Алексей Гончаров во время публичного отчёта перед населением 14 сентября.



- Мы планируем организовать воздушные маршруты с краевой столицы в Тупик, Могочу, Нерчинский Завод, Приаргунск, Средний Калар, Сретенск, Усть-Карск, Вершино-Дарасунский и Петровск-Забайкальский, – рассказал Алексей Гончаров.



Он отметил, что с начала 2020 года в Забайкалье выполнено более 200 внутренних рейсов, которыми воспользовались свыше семи тысяч пассажиров.



Сейчас в крае самолеты летают в Усугли, Тунгокочен, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренгу, Красный Чикой, Мензу, Чару и Краснокаменск. Билеты на внутренних рейсах - субсидируемые, приобрести их могут все категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.

