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До 2025 года в Забайкалье могут появиться новые авиамаршруты в девять труднодоступных и отдалённых населённых пунктов. О перспективах развития воздушного сообщения в крае доложил глава регионального Минстроя Алексей Гончаров во время публичного отчёта перед населением 14 сентября.
- Мы планируем организовать воздушные маршруты с краевой столицы в Тупик, Могочу, Нерчинский Завод, Приаргунск, Средний Калар, Сретенск, Усть-Карск, Вершино-Дарасунский и Петровск-Забайкальский, – рассказал Алексей Гончаров.
Он отметил, что с начала 2020 года в Забайкалье выполнено более 200 внутренних рейсов, которыми воспользовались свыше семи тысяч пассажиров.
Сейчас в крае самолеты летают в Усугли, Тунгокочен, Красный Яр, Юмурчен, Усть-Каренгу, Красный Чикой, Мензу, Чару и Краснокаменск. Билеты на внутренних рейсах - субсидируемые, приобрести их могут все категории граждан. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительства, дорожного хозяйства и транспорта.
В Забайкалье до 2025 года запустят 9 новых авиамаршрутов
Общество, Фото:
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