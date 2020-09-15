Группа из Бурятии выиграла гран-при фестиваля «Семейская круговая»

Общество, Фото: Сергей Тарасенко

В международном фестивале приняли участие более 800 участников из разных регионов России и зарубежья



Сегодня, 15 сентября, завершил свою работу VI международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая». Об этом сообщает учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края.



В этом году фестиваль проводился в дистанционном формате, что позволило расширить географию участников. В виртуальном режиме работали несколько традиционных площадок — «Страницы истории фестиваля», конкурс «Наше наследие», выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая». В новый формат переведены «Частушечная», «Песенная» и «Обрядовая» площадки.



В фестивале приняли участие 90 коллективов и исполнителей, более 800 участников из разных регионов России и зарубежья. Детские, взрослые сценические и фольклорные коллективы стали частью большой насыщенной программы. 134 участника конкурса-выставки «Деревня Мастеровая» представили замечательные работы в самых разнообразных техниках декоративно-прикладного творчества.



Среди участников были коллективы, исполнители и мастера из Бурятии. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стал семейский фольклорный ансамбль «Берегиня» села Новокижингинск Кижингинского района Бурятии.



По итогам V конкурса «Наше наследие» гран-при фестиваля получила вокальная мужская группа Тарбагатайского народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» села Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Руководитель Галина Чебунина, хормейстер Сергей Чебунин.



Номинация «Фольклорный взрослый коллектив»



Лауреаты I степени

- Народный семейский хор «Былина», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Максимова Наталья;

- Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Бурятия, руководитель Чебунина Галина, хормейстер Чебунин Сергей;

- Дуэт Надежда Хайнацкая, Дмитрий Шамкеев народного Забайкальского казачьего ансамбля «Станица», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, руководитель Григорьев Георгий, хормейстер Золотарева Ольга, музыкальный руководитель – Перелыгин Юрий.



Лауреаты II степени

- Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, руководитель Григорьев Георгий, хормейстер Золотарева Ольга, музыкальный руководитель Перелыгин Юрий.



Лауреаты III степени

- Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье», с. Бичура, Бичурский район, Республика Бурятия, руководитель Утенков Александр;

- Фольклорный ансамбль «Берегиня», с. Новокижингинск, Кижингинский район, Республика Бурятия, руководитель Кузьмин Артём.



Номинация «Фольклорный детский коллектив»



Лауреаты I степени

- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Пласкеева Алёна.



Лауреаты II степени

- Образцовый ансамбль «Забавушка», с. Мухоршибирь, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, руководитель Севостьянова Светлана.



Лауреаты III степени

- Детский народный образцово-показательный ансамбль «Родничок», с. Большой Куналей, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Горбатых Марина.



Номинация «Солисты (дети)»



Лауреаты I степени

- Мария Пласкеева, с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Пласкеева Алёна.



Лауреаты II степени

- Мария Зайцева, с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Пласкеева Алёна.



Специальные дипломы

- Диплом «За отражение патриотической тематики в репертуаре» — Забайкальский народный семейский хор «Истоки», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, руководитель Долженко Вера.



Отсмотрев изделия мастеров декоративно-прикладного творчества, жюри вынесло следующее решение по итогам конкурса-выставки «Деревня мастеровая»:



Номинация «Бисероплетение»

Диплом II степени — Осокина Галина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Потанино.



Номинация «Валяние из шерсти»

Диплом I степени — Викулова Елена, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.



Номинация «Художественная вышивка»

Диплом II степени – Миронова Марина, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Старый Заган.



Номинация «Вышивка бисером»

Диплом II степени – Иванова Полина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Новостретинка.



Номинация «Вязание»

Диплом I степени – Галушина Нина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей;

Диплом II степени – Бухольцева Любовь, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Старый Заган;

Специальный диплом «За сохранение и популяризацию национальных традиций» — Белоусова Татьяна, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай;



Номинация «Живопись»

Диплом I степени — Остапенко Владимир, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей;

Диплом II степени —Долганова Татьяна, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Ягодное.



Номинация «Роспись по дереву»

Диплом I степени — Гонтов Павел, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.



Номинация «Рукоделие»

Диплом I степени — Кулеш Нина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Старые Ключи;

Диплом II степени — Маркова Кристина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.



Номинация «Ткачество»

Диплом I степени — Иванов Виктор, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хасурта;

Диплом II степени — Ефимова Вера, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Билютай;

Специальный диплом «За сохранение и популяризацию народных традиций» — Маркова Оксана, Республика Бурятия ,Бичурский район, с. Малый Куналей.



Номинация «Ковроткачество»

Диплом III степени – Нефедьева Ольга, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.



Номинация «Художественная обработка дерева»

Диплом III степени — Симонов Василий, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура;

Специальный диплом «За сохранение народных традиций» — Думнов Сергей, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Ягодное;

Специальный диплом «За сохранение народных традиций» — Марков Владимир, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.



Номинация «Художественная обработка бересты»

Диплом I степени – Северинов Александр, Республика Бурятия, Мухоршибирский район,с. Саган-Нур.



Номинация «Шитьё»

Диплом I степени — Нестеренко Наталия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

