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Группа из Бурятии выиграла гран-при фестиваля «Семейская круговая»

Группа из Бурятии выиграла гран-при фестиваля «Семейская круговая»
Общество,  Фото:Сергей Тарасенко
В международном фестивале приняли участие более 800 участников из разных регионов России и зарубежья

Сегодня, 15 сентября, завершил свою работу VI международный фестиваль культуры семейских-старообрядцев «Семейская круговая». Об этом сообщает учебно-методический центр культуры и народного творчества Забайкальского края.

В этом году фестиваль проводился в дистанционном формате, что позволило расширить географию участников. В виртуальном режиме работали несколько традиционных площадок — «Страницы истории фестиваля», конкурс «Наше наследие», выставка работ мастеров декоративно-прикладного творчества «Деревня мастеровая». В новый формат переведены «Частушечная», «Песенная» и «Обрядовая» площадки.

В фестивале приняли участие 90 коллективов и исполнителей, более 800 участников из разных регионов России и зарубежья. Детские, взрослые сценические и фольклорные коллективы стали частью большой насыщенной программы. 134 участника конкурса-выставки «Деревня Мастеровая» представили замечательные работы в самых разнообразных техниках декоративно-прикладного творчества.

Среди участников были коллективы, исполнители и мастера из Бурятии. Победителем в номинации «Приз зрительских симпатий» стал семейский фольклорный ансамбль «Берегиня» села Новокижингинск Кижингинского района Бурятии.

По итогам V конкурса «Наше наследие» гран-при фестиваля получила вокальная мужская группа Тарбагатайского народного этнографического ансамбля «Судьбинушка» села Тарбагатай Тарбагатайского района Бурятии. Руководитель Галина Чебунина, хормейстер Сергей Чебунин.

Номинация «Фольклорный взрослый коллектив»

Лауреаты I степени
- Народный семейский хор «Былина», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Максимова Наталья;
- Тарбагатайский народный этнографический ансамбль «Судьбинушка», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Бурятия, руководитель Чебунина Галина, хормейстер Чебунин Сергей;
- Дуэт Надежда Хайнацкая, Дмитрий Шамкеев народного Забайкальского казачьего ансамбля «Станица», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, руководитель Григорьев Георгий, хормейстер Золотарева Ольга, музыкальный руководитель – Перелыгин Юрий.

Лауреаты II степени
- Народный Забайкальский казачий ансамбль «Станица», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, руководитель Григорьев Георгий, хормейстер Золотарева Ольга, музыкальный руководитель Перелыгин Юрий.

Лауреаты III степени
- Народный фольклорный ансамбль «Воскресенье», с. Бичура, Бичурский район, Республика Бурятия, руководитель Утенков Александр;
- Фольклорный ансамбль «Берегиня», с. Новокижингинск, Кижингинский район, Республика Бурятия, руководитель Кузьмин Артём.

Номинация «Фольклорный детский коллектив»

Лауреаты I степени
- Детский фольклорный образцово-показательный ансамбль «Черпачок», с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Пласкеева Алёна.

Лауреаты II степени
- Образцовый ансамбль «Забавушка», с. Мухоршибирь, Мухоршибирский район, Республика Бурятия, руководитель Севостьянова Светлана.

Лауреаты III степени
- Детский народный образцово-показательный ансамбль «Родничок», с. Большой Куналей, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Горбатых Марина.

Номинация «Солисты (дети)»

Лауреаты I степени
- Мария Пласкеева, с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Пласкеева Алёна.

Лауреаты II степени
- Мария Зайцева, с. Тарбагатай, Тарбагатайский район, Республика Бурятия, руководитель Пласкеева Алёна.

Специальные дипломы
- Диплом «За отражение патриотической тематики в репертуаре» — Забайкальский народный семейский хор «Истоки», г. Улан-Удэ, Республика Бурятия, руководитель Долженко Вера.

Отсмотрев изделия мастеров декоративно-прикладного творчества, жюри вынесло следующее решение по итогам конкурса-выставки «Деревня мастеровая»:

Номинация «Бисероплетение»
Диплом II степени — Осокина Галина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Потанино.

Номинация «Валяние из шерсти»
Диплом I степени — Викулова Елена, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.

Номинация «Художественная вышивка»
Диплом II степени – Миронова Марина, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Старый Заган.

Номинация «Вышивка бисером»
Диплом II степени – Иванова Полина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Новостретинка.

Номинация «Вязание»
Диплом I степени – Галушина Нина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей;
Диплом II степени – Бухольцева Любовь, Республика Бурятия, Мухоршибирский район, с.Старый Заган;
Специальный диплом «За сохранение и популяризацию национальных традиций» — Белоусова Татьяна, Республика Бурятия, Тарбагатайский район, с. Тарбагатай;

Номинация «Живопись»
Диплом I степени — Остапенко Владимир, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей;
Диплом II степени —Долганова Татьяна, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Ягодное.

Номинация «Роспись по дереву»
Диплом I степени — Гонтов Павел, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.

Номинация «Рукоделие»
Диплом I степени — Кулеш Нина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Старые Ключи;
Диплом II степени — Маркова Кристина, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.

Номинация «Ткачество»
Диплом I степени — Иванов Виктор, Республика Бурятия, Хоринский район, с. Хасурта;
Диплом II степени — Ефимова Вера, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Билютай;
Специальный диплом «За сохранение и популяризацию народных традиций» — Маркова Оксана, Республика Бурятия ,Бичурский район, с. Малый Куналей.

Номинация «Ковроткачество»
Диплом III степени – Нефедьева Ольга, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.

Номинация «Художественная обработка дерева»
Диплом III степени — Симонов Василий, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Бичура;
Специальный диплом «За сохранение народных традиций» — Думнов Сергей, Республика Бурятия, Селенгинский район, с. Ягодное;
Специальный диплом «За сохранение народных традиций» — Марков Владимир, Республика Бурятия, Бичурский район, с. Малый Куналей.

Номинация «Художественная обработка бересты»
Диплом I степени – Северинов Александр, Республика Бурятия, Мухоршибирский район,с. Саган-Нур.

Номинация «Шитьё»
Диплом I степени — Нестеренко Наталия, Республика Бурятия, г. Улан-Удэ.
фестиваль конкурс семейские старообрядцы Забайкальский край Бурятия
 
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