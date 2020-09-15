В Бурятии общественники проверили отделение ГИБДД

Общество, Фото: МВД по Бурятии

В том числе проверялась оснащённость оргтехникой



В Бурятии в рамках акции «Гражданский мониторинг» председатель и члены общественного совета при ОМВД России по Селенгинскому району посетили районное отделение ГИБДД.



Общественник осмотрели залы приёма и выдачи документов, проверили актуальность справочных сведений на информационных стендах, уровень оснащённости оргтехникой. Они также обратили внимание на соблюдение мер санитарно-эпидемиологической и личной безопасности.



Также общественники побеседовали с гражданами, которые пришли в подразделение ГИБДД за получением государственных услуг.



По итогам проведённой проверки члены общественного совета при районном отделе полиции отметили, что информационные стенды, помимо обязательной документации, содержат необходимые памятки о работе портала госуслуг. Помимо этого, для граждан представлен весь спектр необходимой информации по теме безопасности дорожного движения.



По результатам проверки общественники дали положительную оценку работе сотрудников ОГИБДД ОМВД России по Селенгинскому району, сообщили в МВД по Бурятии.





