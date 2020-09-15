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В Забайкалье фестиваль духовой музыки проведут онлайн

В Забайкалье фестиваль духовой музыки проведут онлайн
Общество,  Фото:pixabay.com
Видео от участников будут приниматься до 19 сентября

С 1 по 10 октября состоится II открытый региональный Забайкальский фестиваль духовой музыки, посвящённый году памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. В этом году он будет проводиться в режиме онлайн.

В фестивале могут принимать участие духовые ансамбли и оркестры, солисты (вокал, инструментал) в сопровождении духового оркестра или ансамбля, а также ансамбли с участием духовых инструментов. Выступление коллектива можно записать одним или несколькими файлами. Можно отправить как профессиональную, так и любительскую видеозапись с публичных выступлений или репетиций, но обязательно в сценических костюмах и в горизонтальном формате.

Все участники будут награждены дипломами и памятными стелами с символикой фестиваля. По результатам открытого зрительского онлайн-голосования будут вручены премии «Приз зрительских симпатий» в номинациях «За лучшее исполнение произведения, посвящённого 75-летию Победы в Великой Отечественной войне» и «За оригинальность исполнения музыкального «шоу» номера (с элементами дефиле, музыкальной эксцентрики и т.п.).

Все выступления будут опубликованы в виртуальном зале на сайте Забайкальской краевой филармонии, на канале YouTube, на официальных страницах в социальных сетях, а также будут показаны в виртуальных залах городов Сретенск и Петровск-Забайкальский.

Видеоработы будут приниматься до 19 сентября в электронном виде. Об этом сообщает пресс-служба Забайкальской филармонии.

Возрастное ограничение 6+
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