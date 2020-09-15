Продавцы отнесли змейку подальше
На прошлой неделе в центре Улан-Удэ, на авторынке «Динамо» на улице Борсоева, ползала змея. Продавцы заметили её, сначала зажали палкой, а потом отнесли змейку в траву.
Змеи в этом году в Бурятии не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в возле ТРЦ «Пионер» в центре Улан-Удэ ползала змея, на место выезжали специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Было установлено, что змея не ядовита.
Летом в селе Мухоршибирь женщина обнаружила в огороде змею. По её словам, змея была длиной более полуметра. А в селе Бар Мухоршибирского района отмечалось нашествие змей.
По авторынку в Улан-Удэ ползала змея
Общество, Фото:
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