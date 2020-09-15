 

Новости Бурятии и Улан-Удэ в реальном времени

15 сентября

14 сентября

Популярное

По авторынку в Улан-Удэ ползала змея

По авторынку в Улан-Удэ ползала змея
Общество,  Фото:Baikal-daily.ru
Продавцы отнесли змейку подальше

На прошлой неделе в центре Улан-Удэ, на авторынке «Динамо» на улице Борсоева, ползала змея. Продавцы заметили её, сначала зажали палкой, а потом отнесли змейку в траву.

Змеи в этом году в Бурятии не редкость. Как сообщал «Байкал-Daily», недавно в возле ТРЦ «Пионер» в центре Улан-Удэ ползала змея, на место выезжали специалисты Бурятской республиканской поисково-спасательной службы. Было установлено, что змея не ядовита. 

Летом в селе Мухоршибирь женщина обнаружила в огороде змею. По её словам, змея была длиной более полуметра. А в селе Бар Мухоршибирского района отмечалось нашествие змей
змея авторынок
 
Уважаемые читатели, все комментарии, не соответствующие действующему законодательству, контенту сайта (в том числе наличие каких-либо ссылок) и элементарным нормам культурного поведения удаляются автоматически.
Социальные комментарии Cackle

Читают сейчас

Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили
Чемпионат мира по хоккею с мячом в Иркутске отменили
Общество, 15.09.2020
Он не состоится из-за пандемии коронавируса
Школьники за видео получат подарки от депутатов Улан-Удэ
Школьники за видео получат подарки от депутатов Улан-Удэ
Общество, 15.09.2020
Продолжается приём заявок на конкурс «Школа – лучшая пора!»
По авторынку в Улан-Удэ ползала змея
По авторынку в Улан-Удэ ползала змея
Общество, 15.09.2020
Продавцы отнесли змейку подальше
В Улан-Удэ голове Ленина приделали тело
В Улан-Удэ голове Ленина приделали тело
Общество, 15.09.2020
Дизайнеры создали макет памятника Ленину на площади Советов в полный рост
Мусорящих в лесу жителей Бурятии поймали фотоловушки
Мусорящих в лесу жителей Бурятии поймали фотоловушки
Общество, 15.09.2020
Грузовики заезжают в лес с мусором, а возвращаются пустыми
В Бурятии оштрафовали призывника
В Бурятии оштрафовали призывника
Общество, 15.09.2020
Парень не явился по повестке в военкомат
Москвичка поблагодарила бурятских спасателей за мужа
Москвичка поблагодарила бурятских спасателей за мужа
Общество, 15.09.2020
Её супруга с напарником спасли на реке Китой
В Улан-Удэ до +14 градусов
В Улан-Удэ до +14 градусов
Общество, 15.09.2020
Осадков в столице Бурятии не ожидается
В Бурятии стартовал экофестиваль «Земля снежного барса»
В Бурятии стартовал экофестиваль «Земля снежного барса»
Общество, 14.09.2020
Творческие работы принимаются до 31 октября
В Улан-Удэ хотят провести онлайн-фестиваль крепких семей
В Улан-Удэ хотят провести онлайн-фестиваль крепких семей
Общество, 14.09.2020
Участники получат подарок и сертификат на семейную фотосессию
В Бурятии военнослужащие отметили День танкиста
В Бурятии военнослужащие отметили День танкиста
Общество, 14.09.2020
В честь праздника состоялись показательные выступления, митинг, концерт и выставка
Бурятия стала первой в ярмарке мастеров «Связь поколений»
Бурятия стала первой в ярмарке мастеров «Связь поколений»
Общество, 14.09.2020
Победу республике принёс макет памятника героям Сталинградской битвы
Село в Бурятии решило отказаться от продажи алкоголя
Село в Бурятии решило отказаться от продажи алкоголя
Общество, 14.09.2020
Новая территория трезвости появится в Мухоршибирском районе

Позитив

Проекты Байкал-Daily

Лонгриды

Блоги

Загрузка...
^