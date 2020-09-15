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Школьники за видео получат подарки от депутатов Улан-Удэ

Школьники за видео получат подарки от депутатов Улан-Удэ
Общество, 
Продолжается приём заявок на конкурс «Школа – лучшая пора!»

Как сообщал «Байкал-Daily», 1 сентября пятеро депутатов Улан-Удэнского горсовета поздравили школьников, зачитав рэп. Таким необычным образом был объявлен конкурс «Школа – лучшая пора!»

- Хотите выиграть денежные призы и подарки? Специально для вас, напоминаем, что конкурс «Школа-лучшая пора!» продолжается. Снимайте видео любой тематики и жанра (видеорепортаж, клип, постановочный ролик), рассказывайте о своих весёлых школьных днях и получайте подарки от депутатов Улан-Удэнского горсовета. Итоги конкурса уже скоро, так что, если вы не успели отправить творческую заявку – торопитесь! – призывают организаторы.

Принять участие могут учащиеся с 1 по 11 класс школ Улан-Удэ. Заявки принимаются на почту gorsovet_uu@mail.ru до 20.09.2020 года.

В заявке нужно указать:

ФИО (название коллектива);
№ школы;
Контактные данные и ссылку в инстаграме.

Не забудьте подписаться на аккаунт @gorsovet_uu, ведь именно там будут представлены все работы участников, и по количеству лайков будут определены победители.

1-е место – 30.000 рублей;
2-е место – 20.000 рублей;
3-е место – 10.000 рублей.

Подведение итогов состоится 25-го сентября в 18:00.

Призовой фонд сформирован из личных средств депутатов


ГорсоветУУ конкурс школьники
 
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